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Феттель спрашивал Red Bull о месте в команде на 2021 год

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Феттель спрашивал Red Bull о месте в команде на 2021 год
Автор:
, редактор
6 февр. 2020 г., 11:42

Хельмут Марко уверяет, что команда не сможет позволить себе пилота, но сам он хочет вернуться.

Контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari истекает в конце 2020 года и сторону пока не договорились о новом соглашении. По слухам, немец может покинуть Маранелло и попробовать вернуться в Red Bull. Советник RBR Хельмут Марко заявил, что Феттель проверить шанс на возвращение во время горнолыжного турнира в Австрии, куда традиционно приезжают представители команды. Однако, во-первых, на этот раз его посетили только пилоты, а во-вторых, команда не готова предложить четырехкратному чемпиону мира подходящие условия.

«Себастьян хотел знать, может ли он вернуться к нам в 2021-м, – цитирует Марко Auto Bild. – Но не считая того, что никого из нас не было в Кицбюэле, вопрос осложняется тем, что Себастьян четырехкратный чемпион мира и имеет определенные финансовые запросы. Мы же подписали долгосрочный контракт с Ферстаппеном, который был не особенно дешев. И мы не можем позволить себе второго дорогостоящего пилота. Мы могли бы взять его на небольшую зарплату, но не можем просить его пойти на это». 

По мнению Марко, Феттель мог бы попробовать попасть в Mercedes: «Учитывая его немецкий паспорт, он может быть им интересен. Вопрос в том, готовы ли Тото Вольф и Льюис Хэмилтон к такому. Если техника ему подойдет, он может хорошо выступить в 2020-м, и тогда заинтересует их».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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