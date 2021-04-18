Феттель сошел с гонки из-за коробки передач

Себастьян Феттель дважды столкнулся с техническими проблемами на Гран При Эмилии-Романьи. Перед стартом у него начали дымиться тормоза, из-за чего немцу пришлось начинать гонку с пит-лейна, а незадолго до финиша он заехал в боксы и сошел по приказу команды.

Феттель объяснил, что сход был вызван проблемами с коробкой передач.

«Мало что можно вынести из этого этапа, – отметил Себастьян. – Да, какое-то время за рулем было удачным, но в плане результата взять нечего.

Нам нужно лучше работать во многих областях. У нас были проблемы с обеими машинами, да и в целом нам нужно больше сцепления с трассой.

Мне стало чуть-чуть комфортнее за рулем, но сегодня столько всего пошло не так, что это плохой ориентир».