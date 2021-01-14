Феттель: Сокращенные тесты меня не волнуют

Себастьян Феттель в 2021 году дебютирует в составе Aston Martin, но до сих пор не сидел за рулем болида своей новой команды.

В связи с коронавирусным кризисом, в этом году команды получат лишь три дня предсезонных тестов. Феттель признал, что срок подготовки к сезону будет коротким, но пилот рассчитывает и с этим справиться.

«Как я слышал, перед стартом сезона планируют одни тесты, и тогда я впервые сяду за руль новой машины, – рассказал Феттель пресс-службе Ф1. – Беспокоит ли меня это? Нет. Если так выйдет, то так тому и быть.

С годами привыкаешь к ограниченному времени на трассе и тому, чтобы использовать его по-максимуму. Так что пусть полтора дня и не кажутся большим сроком, ты все равно можешь проделать достойную работу.

Мы все в одинаковой ситуации, к тому же сейчас можно много работы проделать заранее. Так что ключевую роль сыграет подготовка к тестам и первой гонке».

Ранее Renault предоставила Фернандо Алонсо возможность протестировать болид двухлетней давности, так же с Карлосом Сайнсом поступила Ferrari. Но Феттель подобной возможности не получил.

«Мы не можем использовать машину двухлетней давности, – пояснил глава Aston Martin Отмар Сафнауэр. – Мы сделаем все возможное, чтобы встроить Себа в команду, будем много работать на симуляторе, а потом используем три дня тестов, чтобы подготовить его наилучшим образом».