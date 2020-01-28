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Формула 1 / Новость

Феттель поддержал Хэмилтона в вопросе изменения регламента

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Феттель поддержал Хэмилтона в вопросе изменения регламента
Автор:
, Редактор
28 янв. 2020 г., 09:03

Пилот Ferrari пожелал удвоить число цилиндров и отказаться от гибридной составляющей.

С 2014 года в Формуле 1 используются гибридные силовые установки на основе турбированных двигателей V6. С 2021 года в чемпионате меняется технический регламент, однако моторов он практически не коснется. Тем не менее, многие уже высказываются в отношении того, что было бы неплохо поменять в будущем.

В середине прошлого года Льюис Хэмилтон озвучил свою версию правил, предложив вернуться к атмосферным моторам V12 и ручным коробкам передач. Как выяснилось, с ним согласен и Себастьян Феттель.

«Будь моя воля, в первую очередь я бы удвоил число цилиндров, – цитирует Феттеля немецкое издание Kolner Express. – Я бы также убрал бы из машины батарею. Полагаю, обычного аккумулятора, который запускает двигатель, вполне достаточно».

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Противоположного Феттелю мнения придерживается бывший напарник Хэмилтона Нико Росберг: «Гибридные силовые установки просто эффективнее обычных ДВС. А скоро новые технологии позволяет повысить эффективность батарей электрокаров. Я еще в 2018 году говорил и теперь повторю, что рано или поздно Формула 1 сольется с Формулой Е».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Сергей Иванов

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