Феттель собрался стать инженером после ухода из гонок
По словам немецкого пилота, он изначально собирался получить высшее инженерное образование
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель до сих пор не сумел выиграть ни одного титула со своей нынешней командой Ferrari. Более того, по итогам прошлого сезона он уступил и своему молодому напарнику Шарлю Леклеру. В итоге многие стали говорить о том, что карьера Феттеля близится к завершению, а его лучшая форма осталась в прошлом.
Отвечая на вопросы болельщиков в инстаграме Ferrari, Феттель признался, что не исключает для себя перехода на конструкторскую работу.
«До того, как окончательно отдаться профессиональным гонкам, я получил полное среднее образование и собирался поступать в университет на инженера в области машиностроения, – рассказал Феттель. – Так что я действительно думаю к этому вернуться.
У меня много интересов, но конструкторская работа всегда меня привлекала. Я хорошо разбираюсь в том, как работают различные механизмы. Мне всегда интересно понять, как работают агрегаты в нашей машине, как она конструируется. Так что я не исключаю, что сам займусь этим в будущем».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Феттель собрался стать инженером после ухода из гонок
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