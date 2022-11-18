Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Расселл признал отставание Mercedes от Red Bull на «Яс-Марине» Следующая / Марко опроверг свои слова о приглашении Риккардо в Red Bull
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Феттель собрал пилотов Ф1 на прощальный ужин, Хэмилтон все оплатил

По паддоку Формулы 1 ходят самые разные события о событиях вечера четверга

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Феттель собрал пилотов Ф1 на прощальный ужин, Хэмилтон все оплатил
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Все пилоты Формулы 1 получили от Себастьяна Феттеля приглашения на званый ужас, посвященный последнему Гран При немца в чемпионате мира – он состоялся в Абу-Даби вечером в четверг. Никто не отказал Себу, потому за столом в одном из ресторанов города собрались все 20 человек. 

Сами гонщики в пятницу неохотно рассказывали о деталях. Известно лишь, что Феттель подготовил для каждого именной конвент черного цвета. Журналистам удалось выведать, что внутри было послание от четырехкратного чемпиона мира, посвященное его природоохранным инициативам. 

Разузнать что-то большее пока не вышло. Есть основания говорить, что в конце Льюис Хэмилтон заявил, что готов оплатить ужин за всех (в некоторых СМИ даже звучала общая сумма чека в 140 тысяч фунтов).

 

Юки Цунода на медиа-сессии не стал подтверждать эту историю, но рассказал, что «сам ничего не платил», и «потому ужин ему особенно понравился». 

Льюис выложил несколько кадров в социальных сетях, снабдив их подписью: «Мы прошли большой путь как пилоты и продолжаем становиться лучше в человеческом плане. 

Что бы ни происходило на трассах, мы становимся лучше с каждым днем. Мы все пришли на эту вечеринку, чтобы отметить жизнь и замечательную карьеру Себа в Ф1. Это была ночь, которую я никогда не забуду». 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Расселл признал отставание Mercedes от Red Bull на «Яс-Марине»
Предыдущая новость

Расселл признал отставание Mercedes от Red Bull на «Яс-Марине»
Следующая новость

Марко опроверг свои слова о приглашении Риккардо в Red Bull

Марко опроверг свои слова о приглашении Риккардо в Red Bull
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Вольф захотел спустить квалификацию Mercedes в унитаз Гран При Абу-Даби
Формула 1

Вольф захотел спустить квалификацию Mercedes в унитаз

Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации Гран При Абу-Даби
Формула 1

Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации

«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул Гран При Абу-Даби
Формула 1

«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Стартовая решетка Гран При Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Абу-Даби

Судьи FIA простили Хэмилтону обгон под красными флагами Гран При Абу-Даби
Формула 1

Судьи FIA простили Хэмилтону обгон под красными флагами

Расселл признал отставание Mercedes от Red Bull на «Яс-Марине» Гран При Абу-Даби
Формула 1

Расселл признал отставание Mercedes от Red Bull на «Яс-Марине»

Самое важное:

Вольф захотел спустить квалификацию Mercedes в унитаз
Формула 1 Формула 1

Вольф захотел спустить квалификацию Mercedes в унитаз

После блистательного «Интерлагоса» гонщики команды стали в квалификации Гран При Абу-Даби только пятым и шестым

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях

Вот каким получился окончательный счет в каждой из пар гонщиков по итогам 22 прошедших квалификаций

Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации
Формула 1 Формула 1

Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации

Мексиканец дал понять, что напряженность, которая возникла в Red Bull после гонки в Сан-Паулу, осталась в прошлом

«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул
Формула 1 Формула 1

«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул

По словам гонщика, он испугался, когда его RB18 просто отключилась в финале квалификации

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.