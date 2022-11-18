Феттель собрал пилотов Ф1 на прощальный ужин, Хэмилтон все оплатил
По паддоку Формулы 1 ходят самые разные события о событиях вечера четверга
Все пилоты Формулы 1 получили от Себастьяна Феттеля приглашения на званый ужас, посвященный последнему Гран При немца в чемпионате мира – он состоялся в Абу-Даби вечером в четверг. Никто не отказал Себу, потому за столом в одном из ресторанов города собрались все 20 человек.
Сами гонщики в пятницу неохотно рассказывали о деталях. Известно лишь, что Феттель подготовил для каждого именной конвент черного цвета. Журналистам удалось выведать, что внутри было послание от четырехкратного чемпиона мира, посвященное его природоохранным инициативам.
Разузнать что-то большее пока не вышло. Есть основания говорить, что в конце Льюис Хэмилтон заявил, что готов оплатить ужин за всех (в некоторых СМИ даже звучала общая сумма чека в 140 тысяч фунтов).
Юки Цунода на медиа-сессии не стал подтверждать эту историю, но рассказал, что «сам ничего не платил», и «потому ужин ему особенно понравился».
Льюис выложил несколько кадров в социальных сетях, снабдив их подписью: «Мы прошли большой путь как пилоты и продолжаем становиться лучше в человеческом плане.
Что бы ни происходило на трассах, мы становимся лучше с каждым днем. Мы все пришли на эту вечеринку, чтобы отметить жизнь и замечательную карьеру Себа в Ф1. Это была ночь, которую я никогда не забуду».
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