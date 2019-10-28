Феттель снова зол. Теперь на призы, Heineken и «селфи-боя»

Себастьян Феттель, финишировавший вторым на воскресном Гран При Мексики, оценил далеко не все элементы церемонии награждения, в ход которой организаторы в этом году внесли целый ряд изменений.

Впрочем, пилоту Ferrari понравилось ключевое нововведение – присутствие непосредственно перед подиумом финишировавшего первым автомобиля, для доставки которого на высоту второго этажа использовался специальный подъемник. «В целом все было мило, и подъем машины к подиуму – хорошая идея. Отменный способ еще сильнее привлечь стадион, всю толпу, что находится на нем», – рассказал Феттель журналистам на медиа-сессии после окончания церемонии.

Критику многократного чемпиона мира вызвали дизайн призов, а также присутствие талисмана соревнований – человека в шлеме и сомбреро, известного как Перчик Марио.

«Жаль, когда есть такая классная гонка, когда в нее вложено столько усилий – а на подиуме вручаются эти дерьмовые, уныло выглядящие кубки, – пояснил Феттель. – Можно было бы придумать что-то реально интересное, в традиционном мексиканском стиле – а то сейчас все это не очень круто. Там везде надписи Heineken! Не нужно лепить на кубки эту чертову звезду. Пусть сделают что-то вроде призов, которые тут вручались в восьмидесятых и девяностых годах…

И селфи-бой мне не понравился. Хотел затащить меня в кадр – пришлось его оттолкнуть! Я знаете ли, не так чтоб большой фанат этих селфи».