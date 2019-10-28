Феттель снова зол. Теперь на призы, Heineken и «селфи-боя»
Проигрыш гонки Льюису Хэмилтону стал не единственным моментом, который расстроил Себастьяна Феттеля в минувшее воскресенье. Раздражение немецкого пилота вызвали некоторые детали происходившего на подиуме.
Себастьян Феттель, финишировавший вторым на воскресном Гран При Мексики, оценил далеко не все элементы церемонии награждения, в ход которой организаторы в этом году внесли целый ряд изменений.
Впрочем, пилоту Ferrari понравилось ключевое нововведение – присутствие непосредственно перед подиумом финишировавшего первым автомобиля, для доставки которого на высоту второго этажа использовался специальный подъемник. «В целом все было мило, и подъем машины к подиуму – хорошая идея. Отменный способ еще сильнее привлечь стадион, всю толпу, что находится на нем», – рассказал Феттель журналистам на медиа-сессии после окончания церемонии.
Критику многократного чемпиона мира вызвали дизайн призов, а также присутствие талисмана соревнований – человека в шлеме и сомбреро, известного как Перчик Марио.
«Жаль, когда есть такая классная гонка, когда в нее вложено столько усилий – а на подиуме вручаются эти дерьмовые, уныло выглядящие кубки, – пояснил Феттель. – Можно было бы придумать что-то реально интересное, в традиционном мексиканском стиле – а то сейчас все это не очень круто. Там везде надписи Heineken! Не нужно лепить на кубки эту чертову звезду. Пусть сделают что-то вроде призов, которые тут вручались в восьмидесятых и девяностых годах…
И селфи-бой мне не понравился. Хотел затащить меня в кадр – пришлось его оттолкнуть! Я знаете ли, не так чтоб большой фанат этих селфи».
Льюис Хэмилтон с призом за победу в Гран При Мексики (верхняя часть выполнена в форме звезды, повторяющей логотип марки Heinenken)
Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Читайте также:
Предыдущая новость
Гран При Мексики за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Следующая новость
Перес: Риккардо забыл, что он не в Red Bull
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Скотт Митчелл
Феттель снова зол. Теперь на призы, Heineken и «селфи-боя»
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта