Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Феттель снова зол. Теперь на призы, Heineken и «селфи-боя»

Поделились
Комментарии
Феттель снова зол. Теперь на призы, Heineken и «селфи-боя»
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
28 окт. 2019 г., 07:22

Проигрыш гонки Льюису Хэмилтону стал не единственным моментом, который расстроил Себастьяна Феттеля в минувшее воскресенье. Раздражение немецкого пилота вызвали некоторые детали происходившего на подиуме.

Себастьян Феттель, финишировавший вторым на воскресном Гран При Мексики, оценил далеко не все элементы церемонии награждения, в ход которой организаторы в этом году внесли целый ряд изменений.

Впрочем, пилоту Ferrari понравилось ключевое нововведение – присутствие непосредственно перед подиумом финишировавшего первым автомобиля, для доставки которого на высоту второго этажа использовался специальный подъемник. «В целом все было мило, и подъем машины к подиуму – хорошая идея. Отменный способ еще сильнее привлечь стадион, всю толпу, что находится на нем», – рассказал Феттель журналистам на медиа-сессии после окончания церемонии.

Критику многократного чемпиона мира вызвали дизайн призов, а также присутствие талисмана соревнований – человека в шлеме и сомбреро, известного как Перчик Марио.

 

«Жаль, когда есть такая классная гонка, когда в нее вложено столько усилий – а на подиуме вручаются эти дерьмовые, уныло выглядящие кубки, – пояснил Феттель. –  Можно было бы придумать что-то реально интересное, в традиционном мексиканском стиле – а то сейчас все это не очень круто. Там везде надписи Heineken! Не нужно лепить на кубки эту чертову звезду. Пусть сделают что-то вроде призов, которые тут вручались в восьмидесятых и девяностых годах…

И селфи-бой мне не понравился. Хотел затащить меня в кадр – пришлось его оттолкнуть! Я знаете ли, не так чтоб большой фанат этих селфи».

Льюис Хэмилтон с призом за победу в Гран При Мексики (верхняя часть выполнена в форме звезды, повторяющей логотип марки Heinenken)

Льюис Хэмилтон с призом за победу в Гран При Мексики (верхняя часть выполнена в форме звезды, повторяющей логотип марки Heinenken)

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Читайте также:

Следующая новость
Гран При Мексики за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Предыдущая новость

Гран При Мексики за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Следующая новость

Перес: Риккардо забыл, что он не в Red Bull

Перес: Риккардо забыл, что он не в Red Bull
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Гонка
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Скотт Митчелл

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

2
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

3
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

4
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

5
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.