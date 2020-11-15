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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить

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Феттель: Слики дали бы нам шанс победить
Автор:
, Ответственный редактор

На Гран При Турции Себастьян Феттель впервые в нынешнем сезоне поднялся на подиум, финишировав третьим. Однако, по его словам, результат мог бы быть куда выше

Занимая на решетке 11-ю позицию, немец закончил первый круг третьим, после чего на протяжении долгого времени успешно сдерживал прессинг сначала Макса Ферстаппена, а затем и Льюиса Хэмилтона. 

Однако, казалось, он потерял шансы на призовое шампанское, когда уступил позицию на трассе своему напарнику Шарлю Леклеру. Однако в концовке гонщики Ferrari догнали Серхио Переса, монегаск попробовал атаковать его и в итоге уступил Феттелю.

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«Гонка вышла долгой и напряженной, но веселой, – признался Себ в телеинтервью. – Я здорово проехал первый круг, был очень доволен дождевой резиной, но после перехода на промежуточную все стало чуть сложнее. Только ближе к финишу у нас вновь появился темп. 

Подиум стал сюрпризом, но я очень доволен тем, как провел гонку в сложных условиях».

Он добавил: «Мне сказали [по радио], что у Серхио явно проблемы с шинами. Мы явно нагоняли его, а потом я увидел, как Шарль вступил с ним в борьбу. Потом он заблокировал колеса на торможении, что стало для меня шансом. Я смог подобраться вплотную к Серхио, но от шин уже вообще ничего не осталось».

Репортер спросил, не думал ли Себ о переходе на слики – никто из участников гонки не рискнул сделать этого в тот день. 

«Постоянно думал, – ответил немец. – Последние 20 кругов мои мысли были об этом, ведь состояние трассы не менялось, а мой комплект уже был изношен. Но никто не попробовал перейти на слики, а прогноз обещал возвращение дождя в конце, хотя он так и не пошел. Мне бы очень хотелось попробовать. Думаю, это дало бы нам шанс победить. 

Но и третьим местом я вполне доволен».

В последний раз Феттель был на подиуме в Мексике прошлой осенью, практически год назад. За карьеру он финишировал в тройке 121 раз – чаще это делали только семикратные чемпионы мира Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Гонка
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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