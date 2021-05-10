Феттель сказал, насколько надо прибавить Aston Martin

Себастьян Феттель финишировал 13-м на Гран При Испании, отстав от очковой зоны на 10 секунд. За четыре гонки в составе Aston Martin немец не набрал ни одного очка, но уверяет, что постепенно адаптируется в новой команде.

«Чувствую себя комфортнее, но для борьбы за очки не хватает темпа, – сказал Феттель. – Оглядываясь назад, можно увидеть, что кое-где что-то можно было сделать иначе. Но в целом результат отражает наше положение в нынешний момент».

Феттель не рассчитывает на серьезное улучшение машины, но думает, что даже небольшого апгрейда будет достаточно:

«Думаю, все пытаются добиться прогресса. Трудно прогрессировать сильнее остальных. Меня удивило, что Renault (Alpine – прим.ред.) не были быстры в гонке. В субботу они были намного быстрее. Но все очень близко друг к другу.

А вот AlphaTauri в гонке была быстрее, чем в квалификации. Все меняется каждый уик-энд, и учитывая плотность, мы можем почувствовать себя комфортнее, прибавив на одну-две десятых».