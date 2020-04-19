Феттель: Сезон из десяти гонок не обесценит титул

Изначально чемпионат 2020 года в Формуле 1 должен был стать рекордным – гонщикам предстояло провести 22 Гран При. Однако воплотить эти планы в жизнь не удалось из-за глобальной пандемии короновируса. И хотя оптимисты по-прежнему рассчитывают увидеть как минимум 15 этапов, обещанных Чейзом Кэри, постепенно становится понятно, что гонок будет и того меньше.

По мнению Себастьяна Феттеля, даже если в итоге получится провести всего десяток Гран При, это ни коим образом не обесценит титул чемпиона мира.

Во время телеконференции для СМИ, которую пилот Ferrari провел из своего дома в Швейцарии, он сказал: «Не знаю, как будет восприниматься такой чемпионат, потому что прежде у нас не было ничего подобного. Раньше гонок было чуть меньше, потом стало больше, но отличия были совсем незначительными.

Но сезон – это всегда сезон, сколько бы гонок в нем ни было: десять, 15, 20 или 25. Тебе все равно нужно быть одним из самых стабильных. Если гонок меньше, значимость каждой возрастает, однако чемпионат все равно остается чемпионатом.

Пока до него еще далеко, гоночные уик-энды начнутся нескоро. Но по ходу уик-эндов будет особенно важно делать все правильно».

При этом Себ отказался делать какие-то прогнозы по поводу того, когда можно ждать возобновления гонок. «Думаю, сейчас никто не может предсказать, чего ожидать от этого года, от этого сезона. Возможно, гонки частично зайдут и в 2021 год. Я не знаю. Идей много, вариантов много, но думаю, всем нам остается только набраться терпения и ждать».