Феттель: сейфти-кар подарил позиции Окону и Aлонсо

Себастьян Феттель удачно стартовал на Гран При Бразилии, в какой-то момент поднявшись даже до шестой позиции. Затем он терял места, но долгое время оставался в очковой зоне, но после второго пит-стопа выпал за ее пределы. В итоге, пилот Aston Martin финишировал 11-м, отстав от десятого места чуть более, чем на секунду.

Сам Феттель считает, что очков лишился из-за неудачного по времени выезда машины безопасности в начале гонки, который позволил опередить его двум пилотам Alpine.

«Нам просто не хватало темпа всю гонку, – сказал Феттель. – Мы сделали что могли. Сейфти-кар сыграл против нас, подарив позиции Окону и Aлонсо. Мне пришлось сражаться с пилотами, с которыми я не должен был. Мы старались, но не вышло. Думаю, без сейфти-кара были бы шансы на одно-два очка».