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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Феттель сделает заявление в Венгрии

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Феттель сделает заявление в Венгрии
Автор:
, редактор
11 июл. 2020 г., 10:00

Четырехкратный чемпион мира сам попросил журналистов об интервью. Гонщик решил о чем-то объявить

В прошедшем мае Себастьян Феттель остался без команды на 2021 год. Ferrari решила не заключать новый контракт с четырехкратным чемпионом мира, а другого места он пока не нашел. Ходили слухи о том, что пригласить Феттеля может Mercedes или Red Bull, но, скорее всего, они сохранят свои текущие составы.

Если Феттель не найдет другого места, он может взять паузу в карьере или объявить о ее завершении. Возможно, такое объявление состоится уже в четверг, 16 июля. В этот день Себастьян планирует сделать заявление для Sky Sports.

«В следующей четверг у меня будет интервью с Себастьяном в Венгрии, – рассказал обозреватель Ф1 Мартин Брандл. – Он сам попросил об этом. Я спросил, о чем он хочет поговорить, но он сказал, чтобы я сам догадался. Как он сам признал, в последнее время он выражался очень ясно».

Гонщики крайне редко назначают себе интервью. Обычно телеканалы сами просят об интервью, а команды и пилоты соглашаются либо нет. То, что Феттель выступил с такой инициативой, показывает, что он лично хочет о чем-то сообщить болельщикам Формулы 1.

33-летний Феттель выступает в Ф1 с 2007 года. Сейчас он проводит шестой сезон в составе Ferrari.

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Об этой статье

Серия Формула 1
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Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

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