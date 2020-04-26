Феттель: С тремя детьми на диване не полежишь
Пилот Ferrari рассказал об особенностях семейной самоизоляции
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель соблюдает режим самоизоляции, связанный с эпидемией коронавируса. Феттель проводит карантин дома с женой и тремя детьми. И по словам пилота Ferrari, благодаря этому ему нескучно находиться в изоляции.
«Я наслаждаюсь времяпрепровождением с детьми, – сказал немецкий гонщик. – Но я все равно скучаю по машине. Я скучаю по гонкам, потому что этих ощущений ничем не заменить. Мы все ждем возвращения гонок. В такое положение нас загнала неприятная ситуация, но мы можем выжать из нее лучшее».
Феттель отметил, что дети отнимают большую часть его времени: «Пролежать весь день на кровати? С тремя детьми такого не бывает. Они занимают весь день. Нам очень повезло с погодой, она дает возможность заняться домом и садом, до чего прежде не доходили руки».
Помимо этого, Себастьян поддерживает свою форму: «К счастью, я не завишу от спортзала. У меня дома есть все оборудование, поэтому я продолжаю заниматься. Но да, я продолжаю скучать по гонкам».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель: С тремя детьми на диване не полежишь
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