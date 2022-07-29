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Формула 1 Новость

Феттель решил помочь переходу Шумахера в Aston Martin

Четырехкратный чемпион мира объяснил, что попробует повлиять на выбор команды по поводу своего преемника

Адам Купер
Автор:
Феттель решил помочь переходу Шумахера в Aston Martin
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В четверг накануне Гран При Венгрии Себастьян Феттель объявил о скором уходе из Ф1, что неизбежно вызвало волну разговоров о том, кто станет новым гонщиком Aston Martin. 

В числе главных кандидатов называют нынешнего резервиста команды Нико Хюлькенберга, Фернандо Алонсо, Алекса Элбона и еще нескольких пилотов. 

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Особое место в этом списке занимает Мик Шумахер. Ни для кого не секрет, что для немецкого гонщика Феттель является своего рода ментором – помогая ему с высоты своего опыта так же, как самому Себу в начале карьеры помогал отец Мика Михаэль Шумахер.  

В паддоке «Хунгароринга» Motorsport.com спросил Феттеля, допускает ли тот возможность протекции для Мика, учитывая тесные связи с владельцем Aston Martin F1 Лоуренсом Строллом.

«Разумеется, мы говорили с Лоуренсом, – ответил тот. – Я сообщил ему, что не буду продолжать выступления. Мы очень кратко обсудили и вопрос того, что может быть дальше. 

У меня есть собственное мнение, я действительно очень высоко оцениваю Мика. Разумеется, в этом вопросе я не вполне объективен, так как мы с ним очень близки. Но я правда считаю его классным гонщиком».

Мик Шумахер, Haas VF-22, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Мик Шумахер, Haas VF-22, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Фото: Эрик Юниус

Феттель продолжил: «Он продолжает учиться, даже когда остальные перестают прогрессировать, останавливаясь на месте. У него есть все необходимые качества, хотя он еще очень молод и пока не накопил достаточного опыта.  

Но я не знаю. Решение здесь не за мной. Если меня спросят – я выскажу свое мнение, но выбор в любом случае будет делать команда».

Сам Шумахер заявил, что сейчас не заинтересован в выступлениях за Aston Martin. 

«Знаете, у меня еще много дел здесь [в Haas], – объяснил он. – Именно на них я сконцентрирован в настоящий момент. А что принесет будущее – увидим. 

Никогда не говори "никогда". Но сейчас все, что для меня важно – это выступление в Будапеште за Haas».

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