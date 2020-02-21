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Формула 1 / Новость

Феттель решил не мучить мотор. Но тот все равно сломался

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Феттель решил не мучить мотор. Но тот все равно сломался
Автор:
, редактор
21 февр. 2020 г., 11:11

Гонщик Ferrari объяснил невысокую скорость на тестах режимом работы мотора.

Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами по ходу второго дня предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне. После 40-ка кругов немец встал на трассе, предположительно, из-за проблем с силовой установкой. 

По итогам второго дня тестов Феттель показал шестое время, больше чем на секунду уступив от лидировавшего Кими Райкконена. Немец объяснил такой результат тем, что пока не пытался выжать максимум из своего двигателя.

«Можно на многое повлиять, меняя режимы работы мотора, – сказал Феттель. – Сейчас у нас цель проехать побольше кругов, а не показать максимальную мощность мотора. Конечно, мы много работали на тестовой установке, чтобы убедиться в надежности машины. Но на трассе она ведет себя иначе. Пока мы идем по своей программе и надеемся проехать побольше километров.

Незачем раскручивать мотор на тестах, тем более чтобы что-то кому-то показать. Насколько я знаю, такого в наших планах нет».

Феттель сравнил нынешнюю машину с прошлогодней, отметив, что пока наблюдает лишь положительные изменения.

«Характеристики машины чувствуются быстро. В чем-то она лучше прошлогодней, в чем-то такая же. Нам еще много всего надо проверить, как машина отреагирует на разные настройки, какие у нее рабочие окна. Мы в самом начале. У нас есть четкий план на этот год и эту машину, но сейчас наша задача изучить ее от носа до хвоста».

Глава Ferrari Маттиа Бинотто ранее обещал, что в Ferrari SF1000 существенно возрастет уровень прижимной силы. Феттель смог подтвердить его слова.

«Прижимной силы стало больше. Достаточно ли? Посмотрим. Очевидно, что она растет вместе с лобовым сопротивлением. И хочется увеличить прижимную силу, не сильно повысив сопротивление. Думаю, нам это удалось. Об остальном судить пока рано».

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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