Себастьян Феттель вмешается в то, как устроено коленопреклонение перед стартом гонок. Пилот Ferrari оказался разочарован тем, как церемония прошла на «Хунгароринге». Многие гонщики не успели явиться к месту для коллективного коленопреклонения. Те, что успели, не понимали, что делать: некоторые все время искали место, другие то вставали, то садились.

«У нас было очень-очень мало времени, все спешили, – оценил Феттель произошедшее в Будапеште. – Гонщики должны были получить возможность для самовыражения, но тут над трассой заиграл гимн. Нам всем – я имею в виду всех гонщиков Формулы 1 – нужно лучше проговорить это между собой. Думаю, нам удастся это исправить».

После скомканной церемонии на Гран При Венгрии единственный чернокожий пилот Ф1 Льюис Хэмилтон потребовал от своих коллег большего единения в борьбе с расизмом. В частности, британец возмутился отказом Ромена Грожана от участия в коленопреклонении. «Он думает, что раз мы сделали это один раз, то этого достаточно», – заявил Хэмилтон.

Босс команды Haas Гюнтер Штайнер, за которую выступает Грожан, встал на защиту решения своего гонщика. «Я убежден, что это личное решение каждого, – заявил Штайнер. – Я отлично знаю Ромена и прекрасно понимаю, что он поддерживает борьбу с расизмом. Но перед нами неизбежно встает вопрос: как долго мы будет преклонять колено?

Мы уже показали свою поддержку, и теперь мы как команда целиком и полностью поддерживаем решение Ромена. Каждый имеет право сам решить, как ему поступать и как долго он собирается так поступать. Мы все уже преклоняли колено. То, что кто-то не хочет продолжать это делать, не значит, что тем самым он поддерживает расизм».

Следующий этап Формулы 1 состоится на родине Хэмилтона в Великобритании. Увидеть, сколько гонщиков преклонят колено перед гонкой на Сильверстоуне, можно будет в районе 15:55 по московскому времени в воскресенье, 2 августа. Motorsport.com будет вести текстовую трансляцию этой гонки.