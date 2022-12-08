Феттель рассказал, почему не станет спешить с возвращением в паддок

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель попрощался с Формулой 1 на недавнем Гран При Абу-Даби. После 17 сезонов в трех сотен Гран При немец решил, что хочет проводить больше времени с семьей и не всегда может уместить внутри себя страсть к гонкам и стремление беречь природу.

На недавней церемонии Autosport Awards в Лодноне Себу вручили Приз Грегора Гранта за исторические достижения. После этого, отвечая на вопросы Motorsport.com, 35-летний экс-пилот поделился планами на ближайшее будущее.

«Уверен, что в какой-то момент я вернусь [в паддок], чтобы посмотреть, как там дела, – заверил он. – Я люблю этот спорт и тех людей, которые там работают. Но, думаю, это будет трудный и довольно странный момент – приехать туда, но ни в чем не участвовать.

Однако избежать этого все равно невозможно».

Он добавил: «Никаких конкретных планов у меня нет. Но уверен, что однажды я точно вернусь».

Льюис Хэмилтон на пресс-конференции после финиша в Абу-Даби предсказал возвращение Феттеля не просто в паддок Гран При, но и в гоночный пелотон. Сам Себ признался, что это точно не вопрос ближайшего будущего.

«У меня множество идей, мне хочется перепробовать тысячу разных вещей, – объяснил он. – А что будет после этого – посмотрим.

Я знаю, что никогда не стоит говорить "никогда". Но я размышлял над своим решением [уйти] долгое время – и чувствую, что поступил правильно.

Я рад тому, что меня ждет, пусть даже сам точно не знаю, что это будет».

Когда Феттелю вручали Приз Грегора Гранта, весь зал стоя приветствовал его овациями. Гонщик рассказал, что очень тронут этим.

«Меня принимали просто невероятно, – сказал он. – Мне было немного неловко. Понятно, что я уже добился некоторых успехов, но ведь подводить итоги моей жизни пока рано.

Но мне очень повезло быть знакомым с таким количеством людей, работать со многими из них, отлично проводить время на трассах и вне их. Именно по этому я, пожалуй, буду скучать сильнее всего.

Это весь мой мир. Знаете, у меня уже есть в коллекции похожие трофеи, меня признавали гонщиком года. Но нынешний я, пожалуй, поставлю даже выше их всех».