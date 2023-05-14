Феттель рассказал, по чему скучает после ухода из Ф1

После громких успехов в составе Red Bull в начале прошлого десятилетия Себастьян Феттель не смог выйти на тот же уровень результатов в Ferrari, а затем перешел в Aston Martin в тот момент, когда команда была еще только на пути к нынешним достижениям.

Прошлым летом Себ объявил о завершении выступлений – и с тех пор садился за руль лишь на шоу-мероприятиях вроде Гонки чемпионов или Фестиваля скорости в Гудвуде.

В интервью Bild am Sonntag 35-летний немец рассказал, не сожалеет ли об уходе, и чего ему больше всего не хватает после прекращения выступлений.

«Пока что я полностью доволен своим решением [уйти], – сказал четырехкратный чемпион. – При этом готов признать, что больше всего скучаю по соперничеству и напряженной борьбе».

В Гудвуде Феттель вывел на трассу сразу несколько машин из своей коллекции – заправленных биотопливом, производители которого присматриваются сейчас к Ф1. Но, по собственному признанию, такие покатушки не могут заменить гонки.

«Конечно, нет, – заверил Себ. – В Гудвуде ведь даже не гоночная трасса. Впрочем, все равно приятно, когда получается прокатиться».

Себастьян Феттель за рулем Williams FW14B Renault из своей коллекции. Демонстрационные заезды в Сильверстоуне Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

Феттель рассказал, что даже без поездок на этапы Гран При продолжает следить за событиями в чемпионате мира.

«Поначалу было очень странно, что все это проходит без моего участия, – признался он. – Но я справился с этим и теперь с большим интересом слежу за событиями».

Также бывший гонщик отметил, что нынешний успехи Aston Martin стали в том числе и следствием его усилий: «Я рад за свою бывшую команду. Мы очень серьезно работали последние годы. Так что приятно видеть, как сейчас они зарабатывают призовые кубки».

По итогам пяти Гран При Aston занимает вторую строчку в Кубке конструкторов, уступая только Red Bull. Фернандо Алонсо поднимался на подиум на всех этапах, кроме одного.