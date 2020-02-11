Феттель рассказал об отличиях новой Ferrari от прошлогодней
Четырехкратный чемпион мира объяснил, в каких местах новый болид Ferrari стал компактнее прежнего
На презентации команды Формулы 1 Ferrari Себастьян Феттель выступил с речью. Немецкий гонщик представил зрителям автомобиль SF1000 для сезона-2020 и объяснил, в чем отличие новой машины от прошлогодней.
По словам четырехкратного чемпиона, болид для предстоящего сезона получился более компактным в задней части. Команда специально уделила внимание компоновке в поисках оптимального варианта.
«Надеюсь, вы сможете заметить, как сильно отличается автомобиль в задней части, — заявил Феттель. — Здесь множество умных решений. А еще у этой машины больше красного цвета».
Себастьян Феттель выразил уверенность, что SF1000 станет шагом вперед по сравнению с прошлогодним болидом, а также предупредил, что работа над автомобилем еще не закончена. «Ребята в Маранелло прямо сейчас работают над тем, чтобы сделать машину еще лучше», — добавил пилот Ferrari.
Посмотреть на Ferrari SF1000 с разных ракурсов можно на видео:
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Об этой статье
|Серия
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|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Хорват Габор
Феттель рассказал об отличиях новой Ferrari от прошлогодней
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