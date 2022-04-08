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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Феттель рассказал о серьезности своей болезни коронавирусом

По словам пилота Aston Martin, он пропустил два этапа не из-за положительного теста на коронавирус. Он действительно болел

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Феттель рассказал о серьезности своей болезни коронавирусом
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Себастьян Феттель пропустил два первых Гран При 2022 года из-за подтвержденного теста на коронавирус. При этом он участвовал во всех брифингах команды, а к Австралии смог вернуться за руль (и даже прокатился по трассе на мотороллере в первой тренировке).

Однако накануне пятницы Феттель рассказал, что в предыдущие недели действительно был болен и не смог бы управлять машиной даже если бы его допустили.

«Мне случалось участвовать в гонках при плохом самочувствии, но в этот раз я серьезно заболел, так что пропустить два этапа было верным решением, –сказал Феттель. – Было странно смотреть, как гоняют без меня, но с другой стороны это редкий для меня шанс увидеть гонку со стороны в прямом эфире.

Нико Хюлькенберг отлично справился, особенно с учетом того, что он не готовился. Ну а я старался помогать команде, участвуя в обсуждениях, брифингах, я постоянно слушал, что говорят другие пилоты. И все же странно было чувствовать себя в такой роли.

Конечно, я выбился из гоночного ритма. Отсутствие опыта на новом болиде в двух Гран При не делает мою работу легче. Но я думаю, что справлюсь, как уже справлялся с такими ситуациями в прошлом.

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