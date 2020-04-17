Феттель рассказал о новом контракте и снижении зарплаты

Перенос старта сезона Формулы 1 из-за коронавируса ударил по финансовому состоянию команд. Многие из них уже пошли на отправку сотрудников в неоплачиваемые отпуска и снижение зарплат руководству.

В стороне не остались и пилоты. В частности, на понижение зарплаты согласился Даниэль Риккардо. Себастьян Феттель также начал говорить об этом с Ferrari.

«Конечно, мы обсуждаем это с командой, – рассказал Феттель. – Пока непонятно, каким будет сезон, когда он начнется, как много гонок в нем будет. Но я всегда оставлял такие решения в тайне между мной и командой. Так будет и на этот раз. Не буду использовать это для улучшения имиджа и прочего. Я всегда сохранял тишину по поводу своих решений».

Кроме того, Феттель ведет с командой переговоры и о новом контракте. Сделка может быть подписана до начала чемпионата.

«У нас есть еще несколько недель, так как первый Гран При, судя по всему, еще не скоро, – цитирует Феттеля Sky Sports. – Но это точно даст нам дополнительное время. Не знаю, будет ли решение принято до старта сезона. Это зависит от того, когда этот старт состоится. Мы точно добьемся какого-то прогресса в переговорах, но четких сроков у нас нет».

Ранее сообщалось, что Ferrari предложила Феттелю однолетний контракт с существенным понижением зарплаты. От немца ждут ответа к концу апреля.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл