Феттель рассказал о главной слабости машины Aston Martin

Aston Martin тяжело дались аэродинамические изменения в техническом регламенте Ф1 накануне 2021 года. Гонщикам коллектива непросто бороться с более быстрыми соперниками из средней группы – и Себастьян Феттель недавно высказал свое мнение на тему, что этому препятствует.

У команды был большой прорыв в Монако, а Феттель даже дважды попал на подиум – в Азербайджане и Венгрии. Правда, на «Хунгароринге» немца потом дисквалифицировали из-за недостаточного количества топлива в баке автомобиля. А с тех пор, не считая «гонки» в Бельгии, пилотам Aston Matrin не удавалось высоко забраться в очковую зону. И Феттель считает, что эти неудачи связаны с высоким лобовым сопротивлением.

«У нас были и хорошие, и плохие гонки по ходу нынешнего сезона, – рассказал Феттель во время пресс-конференции перед этапом в Катаре. – Наша машина недостаточно конкурентоспособна: у нее слишком высокое лобовое сопротивление. Это, думаю, наша главная слабость, которую непросто преодолеть. К тому же, у автомобиля не хватает прижимной силы».

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Четырехкратный чемпион Ф1 добавил, что вместе с напарником Лэнсом Строллом пытается уменьшить ущерб от проблемы с помощью умного подхода к тактическим решениям. К примеру, эту идею отлично получилось реализовать в Катаре – Стролл благодаря одному пит-стопу финишировал шестым.

«Особенности некоторых треков помогали снизить сопротивление, а на других получалось обходить эту слабость благодаря хорошим настройкам, удачной тактике и успешной работе с резиной. Но, похоже, все же в середине сезона другие команды достигли большего прогресса, чем мы».