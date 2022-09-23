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Формула 1 Новость

Феттель рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры

В конце этого сезона немец уйдет из Формулы 1. Однако первые мысли о таком шаге появились у него уже давно

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, Редактор (Турция)
Феттель рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры
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Карьера Себастьяна Феттеля в Ф1 складывалась невероятно успешно ровно до того момента, пока в 2014 году регламент чемпионата не претерпел резкие изменения. Команда Red Bull, за которую триумфально выступал немец, утратила лидерство в пелотоне, а его самого стал все чаще обгонять молодой напарник Даниэль Риккардо. 

Себ попробовал начать все заново в Ferrari и даже был дважды близок к титулу, но всякий раз оставался вторым. С 2020 года его история стала совсем печальной после появления в Маранелло Шарля Леклера. Феттель оказался в тени монегаска, перебрался в Aston Martin и два последних сезона боролся далеко от лидеров. 

Летом он объявил, что прекращает карьеру в конце 2022 года

Недавно четырехкратный чемпион мира рассказал, что мысли об уходе посещали его еще задолго до сделанного заявления. 

«Я начал размышлять об этом два года назад, – объяснил 35-летний гонщик. – В Aston Martin все складывалось не лучшим образом, и я стал спрашивать сам себя, достаточно ли хорошо выполняю свою работу. 

Профессионал не может отвечать на этот вопрос положительно, он должен критиковать сам себя. Твои собственные слабости всегда отражаются на работе. И два последних года позволили мне очень многое узнать о себе в этом отношении. Узнать и отреагировать».

Он добавил: «Первые мысли [об уходе] вообще появились у меня после рождения детей (сейчас у Себа их трое. Старшая, Эмили, родилась в январе 2014 года, средняя, Матильда, в сентябре 2015-го, а в 2019-м появился на свет первый сын пилота – прим.ред.). В этом нет никакого негатива, но после их рождения часть моей жизни стала принадлежать уже не мне самому, а им».

По словам Феттеля, в известном смысле переломным для него стал 2014 год, когда машина утратила способность бороться за победу на каждом Гран При. 

«Я никогда не задумывался ни о чем таком до 2013 года, пока все складывалось отлично, – сказал Себ. – Первые сложности появились в 2014-м, когда наши возможности перестали отвечать прежним запросам. Машины изменились, подход к пилотажу стал совсем другим, и мне он перестал нравиться. У нас просто не было шансов в борьбе с Mercedes.

Переход в Ferrari очень заинтересовал меня и открыл новые вызовы. Моим кумиром всегда оставался Михаэль Шумахер. Я раздумывал о его титулах и тоже хотел выиграть чемпионат за рулем красной машины. Этот энтузиазм переполнял меня в 2018 году, когда я почти победил в споре за титул. Но нам тогда не удалось добиться своей цели. 

Сезон-2019 был очень огорчающим из-за постоянных проблем с шасси и мотором. В то же время, мои дети становились старше. 

Все это окончательно убедило меня в мысли, как быть дальше. Я понял, что все вокруг меня изменилось».

По количеству выигранных за карьеру Гран При Феттель занимает в книгах истории Ф1 третьею строчку, уступая лишь Шумахеру и Льюису Хэмилтону. 

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