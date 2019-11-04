Феттель рассказал, как поздравил Хэмилтона
Себастьян Феттель с достоинством признал поражение от Льюиса Хэмилтона и поздравил его с очередным успехом.
На двоих Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон выиграли девять титулов в Формуле 1 за последние десять сезонов. После финиша гонки в Остине, которую Льюис закончил вторым и стал шестикратным чемпионом, Себастьян поздравил соперника.
Чуть позже он рассказал журналистам, какими были его слова в тот момент. «Думаю, сейчас самое время написать Льюису столько хорошего, сколько можно, – цитирует Феттеля Sky Sports. – Если кто-то выигрывает титул шесть раз, он этого заслуживает. Это я ему и сказал».
Феттель соперничал с Хэмилтоном за титул по ходу двух предыдущих сезонов, но оба раза уступал в концовке. В этом году немец даже не претендует на место в тройке сильнейших.
«Конечно, я рад за него. Не радует то, что в этом году мы участвуем не в споре за победу, и что мы так далеко позади. Но нужно уважать его достижения, вместе с Mercedes они очень сильны. Я рад за него, но гораздо меньше за нас», – добавил Себастьян.
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Об этой статье
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|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Феттель рассказал, как поздравил Хэмилтона
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