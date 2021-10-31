Феттель рассказал как напился перед слушаниями в FIA

Себастьян Феттель известен в Формуле 1 как один из наиболее добропорядочных граждан. Он ведет жизнь примерного семьянина, избегает вечеринок, почти не употребляет алкоголь и выступает за сохранение окружающей среды.

Как оказалось, иногда даже Феттель делает исключения. Как правило гонщик не отмечает даже свой день рождения, но один раз он устроил настоящую вечеринку. Об этом он рассказал в специальном видеоролике, где Мик Шумахер попросил соотечественника вспомнить о самом запомнившимся ему дне рождения.

«Больше всего мне запомнился мой тридцатый день рождения, на который собралось много друзей, – сказал Феттель. – Вечеринка удалась на славу. Обычно я не праздную свои дни рождения, но по случаю тридцатилетия я решил устроить особое событие.

Ну я был прям весел, если ты понимаешь о чем я. А на следующий день мне нужно было быть в Париже на слушаниях FIA по поводу инцидента в Баку. Ну ты помнишь тот случай, когда я типа со злости выехал в Льюиса, который ни с того ни с сего остановился и прочие бла-бла-бла».