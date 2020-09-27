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Формула 1 / Гран При России / Новость

Феттель раскритиковал свой болид: Он плохой весь целиком

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Феттель раскритиковал свой болид: Он плохой весь целиком
Автор:
, Редактор

При этом четырехкратный чемпион мира собой остался доволен

Себастьян Феттель закончил Гран При России на 13-м месте, не заработав очков и пропустив вперед даже Антонио Джовинацци на Alfa Romeo. Однако после финиша гонки четырехкратный чемпион мира выглядел довольным.

По словам самого Феттеля, он хорошо пилотировал, а низкий результат объясняется тем, что Ferrari сделала плохой болид.

«На самом деле мне не нравилась эта машина, – заявил Феттель. – В гонке было трудно. У меня быстро изнашивались шины. Не было скорости. Попытки держаться в аэродинамической тени соперников не помогали. Я собой доволен, я выжал из машины все, поэтому я сейчас такой счастливый. Но я недоволен, что оказался позади стольких машин.

К сожалению, проблема не со сцеплением задних колес SF1000. Проблема со всей машиной целиком».

Феттеля также спросили, не считает ли он, что команда зря провела поздний пит-стоп после 30 кругов на шинах Medium, чтобы на более короткий второй отрезок гонки поставить ему Hard.

«Я бы предпочел остановиться раньше, но на самом деле это бы ничего не изменило. Мне не повезло на первом круге оказаться в группе машин, которые выехали за пределы трассы и я не сразу понял, куда мне ехать. Что до стратегии, я не думаю, что мы могли что-то сильно улучшить. Скучная гонка», – сказал пилот Ferrari, который в конце года покидает команду.

Дополнительная информация: Джакомо Раули

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Сессия Гонка
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Сергей Иванов

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