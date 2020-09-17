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Формула 1 / Новость

Феттель раскритиковал идею реверсивных гонок

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Феттель раскритиковал идею реверсивных гонок
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Немецкий пилот Ferrari назвал идею спринтов, в которых лидеры будут стартовать из хвоста решетки, совершенно неправильной

Идея радикального изменения формата Гран При, заблокированная Mercedes этой весной, вновь оказалась на повестке дня после непредсказуемого Гран При Италии, подарившего первую победу в карьере Пьеру Гасли. 

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На этот раз – по правилам, прописанных в актуальной версии Договора Согласия – одобрить идею коротких гонок с обратным расположением машин на решетке (лидеры позади, аутсайдеры впереди) можно будет даже в том случае, если одна или две команды выступят против. 

О своем отрицательном отношении к этой новации уже сказал Тото Вольф, а на Гран При Тосканы позицию австрийца поддержал Себастьян Феттель. 

«Думаю, это совершенно неправильно, – отметил четырехкратный чемпион. – Если ты пробуешь двигаться в таком направлении, это свидетельство, что у тебя что-то не в порядке с правилами и инструментами, которые должны делать борьбу на трассе более плотной. 

Напомню, у нас уже были изменения переднего крыла, которые стоили всем целого состояния, но ничего не изменили с точки зрения гонок. Так что это [реверсивные спринты] видится мне неправильным».

Себ добавил, что сам связывает надежды с новыми правилами, которые должны были вступить в силу с 2021 года, но из-за пандемии переход на них отложили на сезон-2022. 

«Я полагаю, все надежды связаны с 2022 годом, с новым регламентом, – объяснил немец. –  Но нужно устранить главные проблемные точки, а не устраивать лотерею.  

Это против спортивного соревновательного элемента. Как участник соревнований, я не люблю победы других людей. Но должен признать, что если они выиграли, то лучше сделали свою работу. 

Потому, думаю, не с интересах спорта перемешивать все подобным образом».

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Свою аргументацию привел и Джордж Расселл из Williams – он заметил, что гонщики слабых команд будут выглядеть не лучшим образом, теряя в реверсивных гонках позицию за позицией.  

«Если честно, я против, – объяснил он. – У нас самая медленная машина, так что нас легко сожрут. 

Можно, конечно, обороняться как безумец и сдерживать более быстрых соперников, но с точки зрения гонщика ты будешь выглядеть тупо, так как сражаешься с теми, кто намного быстрее. Они могут тормозить на десять метров позже, атаковать издалека. 

Будь я в одной из быстрых машин, я бы так и сделал. В итоге те гонщики будут выглядеть героями, проводя такие атаки – просто потому, что машина позволяет. 

Неверное, мы тоже сможем заработать какие-то очки и приехать не последними в таких гонках, но для нас – речь обо мне с Николя [Латифи], о парнях из Haas и Alfa, просто нереально соперничать с теми, кто намного быстрее». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Автор Адам Купер

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