Феттель раскритиковал идею реверсивных гонок

Идея радикального изменения формата Гран При, заблокированная Mercedes этой весной, вновь оказалась на повестке дня после непредсказуемого Гран При Италии, подарившего первую победу в карьере Пьеру Гасли.

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На этот раз – по правилам, прописанных в актуальной версии Договора Согласия – одобрить идею коротких гонок с обратным расположением машин на решетке (лидеры позади, аутсайдеры впереди) можно будет даже в том случае, если одна или две команды выступят против.

О своем отрицательном отношении к этой новации уже сказал Тото Вольф, а на Гран При Тосканы позицию австрийца поддержал Себастьян Феттель.

«Думаю, это совершенно неправильно, – отметил четырехкратный чемпион. – Если ты пробуешь двигаться в таком направлении, это свидетельство, что у тебя что-то не в порядке с правилами и инструментами, которые должны делать борьбу на трассе более плотной.

Напомню, у нас уже были изменения переднего крыла, которые стоили всем целого состояния, но ничего не изменили с точки зрения гонок. Так что это [реверсивные спринты] видится мне неправильным».

Себ добавил, что сам связывает надежды с новыми правилами, которые должны были вступить в силу с 2021 года, но из-за пандемии переход на них отложили на сезон-2022.

«Я полагаю, все надежды связаны с 2022 годом, с новым регламентом, – объяснил немец. – Но нужно устранить главные проблемные точки, а не устраивать лотерею.

Это против спортивного соревновательного элемента. Как участник соревнований, я не люблю победы других людей. Но должен признать, что если они выиграли, то лучше сделали свою работу.

Потому, думаю, не с интересах спорта перемешивать все подобным образом».

Свою аргументацию привел и Джордж Расселл из Williams – он заметил, что гонщики слабых команд будут выглядеть не лучшим образом, теряя в реверсивных гонках позицию за позицией.

«Если честно, я против, – объяснил он. – У нас самая медленная машина, так что нас легко сожрут.

Можно, конечно, обороняться как безумец и сдерживать более быстрых соперников, но с точки зрения гонщика ты будешь выглядеть тупо, так как сражаешься с теми, кто намного быстрее. Они могут тормозить на десять метров позже, атаковать издалека.

Будь я в одной из быстрых машин, я бы так и сделал. В итоге те гонщики будут выглядеть героями, проводя такие атаки – просто потому, что машина позволяет.

Неверное, мы тоже сможем заработать какие-то очки и приехать не последними в таких гонках, но для нас – речь обо мне с Николя [Латифи], о парнях из Haas и Alfa, просто нереально соперничать с теми, кто намного быстрее».