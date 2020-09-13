Феттель раскритиковал Боттаса за завал на рестарте

Рестарт гонки Гран При Тосканы после выезда сейфти-кара привел к массовому завалу, в результате которого три машины были разбиты. Пелотон был плотно скомпонован из-за того, что возглавлявший гонку Валттери Боттас не начинал разгон.

Себастьян Феттель, который в тот момент был аутсайдером, и с трудом избежал аварии, считает, что Боттас повел себя неправильно в ожидании рестарта.

«Это просто не обязательные действия, – сказал Феттель. – Лидер должен думать о таких вещах. Если хочешь отпустить сейфти-кар, то подожди подольше, а потом жми на газ. А не делай так, что то едешь, то стоишь.

Пять, десять машин позади тебя наверняка попадут в аварии. К счастью, в этот раз никто не получил травм».