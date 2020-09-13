Феттель раскритиковал Боттаса за завал на рестарте
Пилот Ferrari считает, что лидер гонки подставил середину пелотона под аварии
Рестарт гонки Гран При Тосканы после выезда сейфти-кара привел к массовому завалу, в результате которого три машины были разбиты. Пелотон был плотно скомпонован из-за того, что возглавлявший гонку Валттери Боттас не начинал разгон.
Себастьян Феттель, который в тот момент был аутсайдером, и с трудом избежал аварии, считает, что Боттас повел себя неправильно в ожидании рестарта.
«Это просто не обязательные действия, – сказал Феттель. – Лидер должен думать о таких вещах. Если хочешь отпустить сейфти-кар, то подожди подольше, а потом жми на газ. А не делай так, что то едешь, то стоишь.
Пять, десять машин позади тебя наверняка попадут в аварии. К счастью, в этот раз никто не получил травм».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Валттери Боттас
|Автор
|Иван Матушкин