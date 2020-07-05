Феттель: Рад, что меня развернуло всего однажды

Себастьян Феттель по завершении гонки в Австрии предпочел не обсуждать вопрос своей вины в столкновении с Карлосом Сайнсом на 32-м круге. Четырехкратный чемпион мира в очередной раз заявил, что во время пилотирования болида SF1000 ему приходится сталкиваться с ярко выраженной недостаточной поворачиваемостью.

«В гонке мне постоянно приходилось быть на пределе. Я постоянно пытался оставаться как можно быстрее на входе в повороты – в том числе в эпизоде середине гонки, когда я боролся с одним из McLaren. По-моему, это был Карлос, – рассказал Феттель в интервью британскому телеканалу Sky Sports. – Я был на грани – и в какой-то момент задние шины потеряли сцепление с асфальтом.

Надо сказать, я несколько раз по ходу гонки был близок к тому, что потерять контроль над машиной. Рад, что меня развернуло всего однажды. И каждый раз проблемой была задняя ось, которая резко уходила в скольжение. Сегодня машиной было очень сложно управлять – а почему именно ее поведение было таким, надо еще разбираться».

В радиоэфире по ходу гонки четырехкратный чемпион мира назвал свой автомобиль «неуправляемым».