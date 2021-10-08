Феттель проведет Гран При Турции в «подводном» шлеме

Себастьян Феттель в последнее время стал одним из главных экологических активистов в паддоке Ф1. Вместе со спонсорами из BWT он уже дал старт инициативе «Изменим мир капля за каплей», а в Турции решил акцентировать внимание на жизни морских обитателей.

Сохранив общую розовую цветовую гамму шлема, немец изобразил на нем кашалота, китов, дельфинов, черепах, осьминогов, ската и многочисленных рыб, а также кораллы и водоросли. Дизайн традиционно выполнило художественное бюро Йенса Мюнстера.

В 2020 году Феттель финишировал в пригороде Стамбула третьим, это был его последний подиум в составе Ferrari.