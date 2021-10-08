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Феттель проведет Гран При Турции в «подводном» шлеме
Гонщик Aston Marton изобразил на своем шлеме животный мир океана
Себастьян Феттель в последнее время стал одним из главных экологических активистов в паддоке Ф1. Вместе со спонсорами из BWT он уже дал старт инициативе «Изменим мир капля за каплей», а в Турции решил акцентировать внимание на жизни морских обитателей.
Сохранив общую розовую цветовую гамму шлема, немец изобразил на нем кашалота, китов, дельфинов, черепах, осьминогов, ската и многочисленных рыб, а также кораллы и водоросли. Дизайн традиционно выполнило художественное бюро Йенса Мюнстера.
В 2020 году Феттель финишировал в пригороде Стамбула третьим, это был его последний подиум в составе Ferrari.
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Феттель проведет Гран При Турции в «подводном» шлеме
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