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Формула 1 / Гран При Турции Новость

Феттель проведет Гран При Турции в «подводном» шлеме

Гонщик Aston Marton изобразил на своем шлеме животный мир океана

Феттель проведет Гран При Турции в «подводном» шлеме

Себастьян Феттель в последнее время стал одним из главных экологических активистов в паддоке Ф1. Вместе со спонсорами из BWT он уже дал старт инициативе «Изменим мир капля за каплей», а в Турции решил акцентировать внимание на жизни морских обитателей. 

Сохранив общую розовую цветовую гамму шлема, немец изобразил на нем кашалота, китов, дельфинов, черепах, осьминогов, ската и многочисленных рыб, а также кораллы и водоросли. Дизайн традиционно выполнило художественное бюро Йенса Мюнстера. 

В 2020 году Феттель финишировал в пригороде Стамбула третьим, это был его последний подиум в составе Ferrari.

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