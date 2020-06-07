Феттель против Бинотто: ждет ли Ferrari война?

Ferrari ждет очень трудный сезон в 2020 году. Понятно, что трудным он будет для всех. Сорванный старт, сжатый календарь, запрет на доработки и все прочее. Но даже на этом фоне перспективы Скудерии выглядят не просто туманными. Туманы тут клубятся, как в хорошей парной, и посреди этого буйства с испариной на лбу сидит Маттиа Бинотто.

Кажется, с прошлого года сеньор Бинотто ведет ожесточенную борьбу за контроль над командой. В Маранелло так принято – «Да здравствует король!» тут начинают кричать намного раньше, чем прежний правитель отправится на покой. Тем более позиции бывшего техдиректора изначально выглядели шаткими, ведь он пришел на свой пост снизу, а не спустился с верхов.

Частью этой борьбы, очевидно, были и прошлогодние сражения двух пилотов Ferrari. С одной стороны воспитанник команды Шарль Леклер, за которым стоит вся мощь агентурной сети Николя Тодта. С другой – любимец прежнего руководства Себастьян Феттель, который явно был в команде не только гонщиком. И между ними – Бинотто, то ли отчаянный дирижер, то ли Буриданово непарнокопытное.

Маттиа Бинотто, руководитель Scuderia Ferrari Фото: Джек Ки

Борьба завершилась в мае, когда Бинотто все же решил сбросить с корабля современности чемпиона минувших лет Феттеля. Как сам Маттиа объяснил в интервью La Stampa: «Ferrari не могла больше ждать». Действительно, начало мая на дворе, как тут без контрактов на следующий год.

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Очевидно, Бинотто принял стратегическое решение, сделал ставку на лагерь Леклера. Тем более, что в лагере Феттеля Маттиа вряд ли видели руководителем. Точнее, сам Себастьян, кажется, не оказывал боссу должного почтения. Но Тото Вольф был вполне справедлив, когда заметил, что столь ранний отказ от услуг Феттеля наверняка поставит Скудерию в, скажем так, интересную позицию. Секретов разработки Себ, конечно, не украдет. Потому как никакой разработки и не будет. А вот резона подыгрывать команде у него теперь нет совсем.

Как поведет себя Феттель?

У самого Себастьяна на 2021 год осталось лишь два серьезных варианта – попасть в Mercedes или посидеть дома. И вряд ли он будет принимать решение в ближайшее время. В самой Mercedes уже пообещали не торопиться с решением и не сбрасывать четырехкратного чемпиона со счетов. Маловероятно, что Тото Вольф будет подписывать второго пилота до конца первой части сезона из восьми гонок. То есть до сентября. Помимо прочего, имя Феттеля еще и помогает Тото давить на Льюиса Хэмилтона, который тоже пока не продлил контракт.

Себастьян Феттель, Ferrari Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Но пока в продлении отношений Льюиса и Mercedes мало кто сомневается, Феттеля все же рассматривают на роль второго пилота. Что в такой ситуации делать Себастьяну? Наверное, можно было бы показать себя командным игроком, готовым помочь напарнику даже безо всякой выгоды для себя. Но вряд ли Феттель хочет попасть в Mercedes, чтобы работать там Боттасом.

В то же время, агрессивные действия на трассе и за ее пределами, тоже не сыграют Себу на руку. После Росберга Вольф как огня боится конфликтов в команде. Получается, что Феттель попадает меж двух огней, когда ему не понятно, как действовать. И это худшая ситуация для Ferrari.

Мы все не раз видели, как Себ действует в психологическом раздрае. А если он проведет в таком состоянии весь сезон? Тут воровством табличек и боданием колесами позади машины безопасности может не ограничиться.

Чем ответит Бинотто?

Лучшее, на что мог бы рассчитывать Бинотто, это что Феттель не будет играть на команду. Но постарается доказать превосходство над Шарлем в честной борьбе. Титул-то Ferrari в 2020-м все равно не светит, а значит, командная работа не так важна. Зато дисциплинированная работа Феттеля избавила бы Скудерию от головной боли. Но стоит ли ее ждать?

Себастьян Феттель и Шарль Леклер, Ferrari SF90 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Пастор Мальдонадо вот предположил, что слушать команду Себастьян теперь не станет вовсе. Мальдонадо, конечно, тот еще эксперт по социальным взаимодействиям, но схожие опасения выражал и Пьеро Феррари.

Понятно, что раз уж команда сделала ставку на 2022 год, то потери очков в этом сезоне ее не сильно опечалят. А вот Бинотто – могут. В Маранелло любят менять руководителей, и не станет ли сам Маттиа жертвой своего же хода? Если Ferrari погрязнет в скандалах, то вместе с новым пилотом она вполне может получить следующей зимой и нового босса.

Крепость позиций Бинотто будет зависеть от слаженности работы Скудерии в этом сезоне. Но прошлый год показал, что кризисный менеджер из него – как пожарный из статуи писающего мальчика. Принцип действия, конечно, схожий. Но результаты отличаются.