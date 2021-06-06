Феттель прорвался с 11-го места на второе. Он объяснил – как

Себастьян Феттель завоевал свой первый подиум за Aston Martin, став вторым на Гран При Азербайджана. Он рассказал, что не ждал такого успеха, но почувствовал наличие темпа в болиде еще не тренировках.

«Отличная гонка получилась, – сказал Феттель. – У нас был темп, это самое главное. Мне удалось хорошо стартовать, я сразу отыграл пару позиций. А потом стал беречь резину, пока все ездили на пит-стопы.

Темп позволял мне всех пересидеть. А потом рестарт сложился блестяще, я отыграл еще два места. И шины у меня были свежее, что позволяло их быстрее прогревать. Я на седьмом небе от счастья.

Мы не ждали подиума, когда ехали сюда. Но уже в пятницу ощущения были хорошими, хоть результатов и не было. Вчера чуть-чуть не хватило, но из-за этого сегодняшний успех даже приятнее».

В квалификации Феттель стал 11-м, не пройдя в третий сегмент. Это позволило ему стартовать на свежих шинах, в отличие от пилотов из первой десятки. Отчасти это способствовало тому, что он провел пит-стоп позже всех, кто стартовал в гонке на резине Soft. Но по словам самого Себастьяна, его работа для этого тоже потребовалась:

«В плане стратегии всегда лучше стартовать повыше. Но, конечно, свежие шины мне не повредили, ведь у других они уже по паре кругов прошли. Это позволило дольше продержаться до пит-стопа, но мы действительно берегли резину. Это было секретом нашего успеха. Плюс темп, который позволял отыгрывать позиции».