Себастьян Феттель выбыл из борьбы на Гран При Италии, проехав всего 6 полных кругов. Сход четырехкратного чемпиона мира стал очередным неприятным сюрпризом для поклонников команды Ferrari, которая в эти выходные проводит одну из своих домашних гонок.

В конце 5-го круга гонки пилот не смог полноценно затормозить перед первым поворотом трассы в Монце и срезал шикану. При этом Феттель не стал объезжать установленные в этом месте щиты из пенопласта (как должны поступать пилоты), а сбил два из них.

После этого гонщик сообщил в боксы о проблемах с тормозами. При этом на кадрах телетрансляции можно было увидеть открытое пламя с внутренней стороны левого заднего колеса. Вернувшись на трассу, Феттель на небольшой скорости доехал начатый круг, после чего заехал в боксы и покинул болид.

На момент возникновения проблем пилот Ferrari занимал в гонке 17-е место, его напарник Шарль Леклер был 11-м.