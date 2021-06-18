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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Феттель про вылет с трассы: Ветер застал меня врасплох

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Себ настроен на улучшения в субботу

Феттель про вылет с трассы: Ветер застал меня врасплох

Пилот Aston Martin Себастьян Феттель показал 15-е время на пятничных тренировках во Франции, но считает, что его машина способна ехать в Ле-Кастелле быстрее.

«С утра я вылетел с трассы, из-за чего мы потеряли время, но в целом все было нормально, – сказал Феттель. – Не лучший день, многое можно сделать лучше. Но все равно положительный.

Я чувствую, что машина способна на большее, нам надо выжать этот потенциал. Не видел времен других пилотов, но думаю, борьба будет очень плотной. Так что нам предстоит потрудиться».

Свой вылет с трассы Феттель объяснил ветром: «Полагаю, это застало меня врасплох. Ветер увидеть нельзя. Порыв ветра ты почувствуешь, но не увидишь».

На субботу Себастьян настроен оптимистично: «На длинных отрезках мы добились стабильного темпа, но на одном круге дела не так хороши. Я допустил ошибку, поэтому результат выглядит не очень. Но в пятницу результат и не важен. Самое главное, что ощущения хорошие, а что делать в квалификации я знаю».

 

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