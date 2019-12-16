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Формула 1 / Новость

Феттель про возвращение в Red Bull: Не стал бы заходить так далеко

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Феттель про возвращение в Red Bull: Не стал бы заходить так далеко
Автор:
, редактор
16 дек. 2019 г., 10:23

Гонщик Ferrari настаивает, что по-прежнему намерен стать чемпионом мира со Скудерией.

После поражения Себастьяна Феттеля от Шарля Леклера во внутрикомандной борьбе в Ferrari, появились слухи о скором уходе немца из Скудерии. Сообщалось, что он может вернуться в Red Bull, с которой четыре раза становился чемпионом мира. Но сам пилот заверил, что пока не рассматривал такой вариант.

«Не стал бы заходить так далеко [и говорить о возвращении], – заявил Феттель. – Сейчас у меня ясная цель – выиграть титул с Ferrari. И пока нам этого не удалось».

Также немецкий пилот признался, что размышлял о планах после ухода из Формулы 1, но пока не готовился к завершению карьеры.

«Конкретно я об этом не думал, – сказал Феттель в интервью Blick. – Но после 12 с лишним лет начинаешь гадать – что дальше. Нельзя двигаться по жизни без плана, даже если не уверен, что именно этот план осуществится».

Феттель выступал за Red Bull с 2009-го по 2014-й годы. В последний сезон в команде он уступил своему новому напарнику Даниэлю Риккардо, после чего перебрался в Ferrari.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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