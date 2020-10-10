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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Феттель про 11-е место: Выжать намного больше я бы не смог

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Феттель про 11-е место: Выжать намного больше я бы не смог
Автор:
, редактор

Пилот Ferrari объяснил вылет во втором сегменте

Себастьян Феттель показал пятое время на субботней тренировке Гран При Айфеля, однако в квалификации не смог пройти в третий сегмент и остался 11-м. При этом, его напарник по Ferrari Шарль Леклер показал четвертый результат.

Сам Феттель заверил, что поведение машины между FP3 и квалификацией не изменилось.

«Все было очень похоже, – сказал Себастьян. – У меня были большие проблемы в первом секторе, не удавалось выжать побольше сцепления с трассой. В остальном все было в порядке. Думаю, мой последний круг был хорош и выжать намного больше я бы не смог».

Немец надеется, что в гонке ему поможет свободный выбор резины для старта: «У нас есть право стартовать на любой резине, посмотрим, что выберем. Надеюсь, это станет для нас преимуществом».

В Германию Ferrari привезла очередные обновления, но большой прибавки они не дали.

«Я получил их только после обеда, – сказал Феттель. – Пока трудно судить, но большой разницы нет, как мы и ожидали».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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