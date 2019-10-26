Феттель: Пришлось бросить круг из-за желтых флагов

После первой попытки в финальном сегменте квалификации в Мехико Себастьян Феттель вышел на третье место. На этой позиции он и закончил заезды, уступив Максу Ферстаппену и Шарлю Леклеру.

После квалификации Феттель рассказал журналистам, что допустил помарку по ходу первого быстрого круга. Однако из-за аварии Валттери Боттаса, которая привела к появлению желтых флагов, ему пришлось сбросить скорость на финальной попытке.

«У меня была ошибка по ходу первой попытки, поэтому я был вполне уверен, что на второй смогу все исправить, – сказал Феттель. – Но, к сожалению, появились двойные желтые флаги, поэтому мне пришлось замедлиться, круг был потерян. Машина чувствовалась здорово, я надеялся оказаться повыше – думаю, это было возможно. Гонка длинная, скорость у нас есть».

За счет преимущества на прямых машины Ferrari могут навязать серьезную борьбу Ферстаппену на длинной прямой до первого поворота.

«Мы надеемся на хороший старт. Опять же, гонка длинная, тормозам придется непросто, как и системе охлаждения. С шинами тоже будет интересно. Первая шестерка стартует на Medium, посмотрим, кто осмелится оставаться на трассе дольше», – добавил Себастьян.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл