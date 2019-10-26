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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Феттель: Пришлось бросить круг из-за желтых флагов

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Феттель: Пришлось бросить круг из-за желтых флагов
Автор:
26 окт. 2019 г., 20:14

Себастьян Феттель посетовал, что не смог побороться за поул из-за желтых флагов, которые появились в конце Q3 из-за аварии Валттери Боттаса.

После первой попытки в финальном сегменте квалификации в Мехико Себастьян Феттель вышел на третье место. На этой позиции он и закончил заезды, уступив Максу Ферстаппену и Шарлю Леклеру.

После квалификации Феттель рассказал журналистам, что допустил помарку по ходу первого быстрого круга. Однако из-за аварии Валттери Боттаса, которая привела к появлению желтых флагов, ему пришлось сбросить скорость на финальной попытке.

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«У меня была ошибка по ходу первой попытки, поэтому я был вполне уверен, что на второй смогу все исправить, – сказал Феттель. – Но, к сожалению, появились двойные желтые флаги, поэтому мне пришлось замедлиться, круг был потерян. Машина чувствовалась здорово, я надеялся оказаться повыше – думаю, это было возможно. Гонка длинная, скорость у нас есть».

За счет преимущества на прямых машины Ferrari могут навязать серьезную борьбу Ферстаппену на длинной прямой до первого поворота. 

«Мы надеемся на хороший старт. Опять же, гонка длинная, тормозам придется непросто, как и системе охлаждения. С шинами тоже будет интересно. Первая шестерка стартует на Medium, посмотрим, кто осмелится оставаться на трассе дольше», – добавил Себастьян.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Квалификация
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Денис Буденков

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