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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Отчет о тестах

Феттель принес Ferrari лучшее время четверга на тестах, у Хэмилтона сгорел мотор

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Феттель принес Ferrari лучшее время четверга на тестах, у Хэмилтона сгорел мотор
Автор:
, Ответственный редактор
27 февр. 2020 г., 17:04

Предпоследний день заездов в Барселоне завершился в пользу Скудерии. тогда как для Mercedes день оказался испорчен отказом соловой установки.

Пятый тестовый день на «Каталунье» стал самым, пожалуй, богатым на события в 2020 году. В гравии успели побывать Валттери Боттас. Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель, а Льюис Хэмилтон успел проехать всего 14 кругов.  

К обеденному перерыву протокол возглавлял Феттель – немец из Ferrari использовав самые мягкие слики С5 оказался единственным, кто проехал круг быстрее 1 минуты и 17 секунд.

Положение в таблице, сформировавшееся в первые четыре часа. почти не менялось до самого вечера, когда в финальные полчаса многие отправились тренировать квалификационные попытки. 

В итоге Пьер Гасли из AlphaTauri поднялся на второе место (также на С5), тогда как гонщик Racing Point Лэнс Стролл почти с таким же результатом, но на более жестких шинах С3, оказался третьим. 

Пятерку замкнули Николя Латифи (Williams) и Ландо Норрис (McLaren).

Лидером по пройденной дистанции стал Николя Латифи – канадец из Williams в общей сложности намотал 159 кругов. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятого дня тестов в Барселоне.

Лучшие времена 5-го дня предсезонных тестов Ф1 в Барселоне

Позиция Гонщик Команда Время Круги Шины
1 Себастьян Феттель Ferrari 1:17.093 144 С5
2 Пьер Гасли AlphaTauri + 0.225 138 С5
3 Лэнс Стролл Racing Point + 0.277 130 С3
4 Николя Латифи Williams + 0.472 159 С5
5 Ландо Норрис McLaren + 0.732 112 С3
6 Макс Ферстаппен  Red Bull + 0.897 31 С2
7 Валттери Боттас Mercedes + 1.144 47 С3
8 Эстебан Окон Renault + 1.172 37 С4
9 Кевин Магнуссен Haas + 1.384 109 С3
10 Александр Элбон Red Bull + 1.552 60 С2
11 Даниэль Риккардо Renault + 1.554 58 С5
12 Антонио Джовинацци Alfa Romeo + 2.829 91 С3
13 Льюис Хэмилтон Mercedes + 5.584 14 С3
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Автор Александр Кабановский

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