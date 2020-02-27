Феттель принес Ferrari лучшее время четверга на тестах, у Хэмилтона сгорел мотор

Пятый тестовый день на «Каталунье» стал самым, пожалуй, богатым на события в 2020 году. В гравии успели побывать Валттери Боттас. Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель, а Льюис Хэмилтон успел проехать всего 14 кругов.

К обеденному перерыву протокол возглавлял Феттель – немец из Ferrari использовав самые мягкие слики С5 оказался единственным, кто проехал круг быстрее 1 минуты и 17 секунд.

Положение в таблице, сформировавшееся в первые четыре часа. почти не менялось до самого вечера, когда в финальные полчаса многие отправились тренировать квалификационные попытки.

В итоге Пьер Гасли из AlphaTauri поднялся на второе место (также на С5), тогда как гонщик Racing Point Лэнс Стролл почти с таким же результатом, но на более жестких шинах С3, оказался третьим.

Пятерку замкнули Николя Латифи (Williams) и Ландо Норрис (McLaren).

Лидером по пройденной дистанции стал Николя Латифи – канадец из Williams в общей сложности намотал 159 кругов.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятого дня тестов в Барселоне.

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