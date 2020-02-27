Феттель принес Ferrari лучшее время четверга на тестах, у Хэмилтона сгорел мотор
Предпоследний день заездов в Барселоне завершился в пользу Скудерии. тогда как для Mercedes день оказался испорчен отказом соловой установки.
Пятый тестовый день на «Каталунье» стал самым, пожалуй, богатым на события в 2020 году. В гравии успели побывать Валттери Боттас. Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель, а Льюис Хэмилтон успел проехать всего 14 кругов.
К обеденному перерыву протокол возглавлял Феттель – немец из Ferrari использовав самые мягкие слики С5 оказался единственным, кто проехал круг быстрее 1 минуты и 17 секунд.
Положение в таблице, сформировавшееся в первые четыре часа. почти не менялось до самого вечера, когда в финальные полчаса многие отправились тренировать квалификационные попытки.
В итоге Пьер Гасли из AlphaTauri поднялся на второе место (также на С5), тогда как гонщик Racing Point Лэнс Стролл почти с таким же результатом, но на более жестких шинах С3, оказался третьим.
Пятерку замкнули Николя Латифи (Williams) и Ландо Норрис (McLaren).
Лидером по пройденной дистанции стал Николя Латифи – канадец из Williams в общей сложности намотал 159 кругов.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятого дня тестов в Барселоне.
Лучшие времена 5-го дня предсезонных тестов Ф1 в Барселоне
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Круги
|Шины
|1
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1:17.093
|144
|С5
|2
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|+ 0.225
|138
|С5
|3
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|+ 0.277
|130
|С3
|4
|Николя Латифи
|Williams
|+ 0.472
|159
|С5
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|+ 0.732
|112
|С3
|6
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|+ 0.897
|31
|С2
|7
|Валттери Боттас
|Mercedes
|+ 1.144
|47
|С3
|8
|Эстебан Окон
|Renault
|+ 1.172
|37
|С4
|9
|Кевин Магнуссен
|Haas
|+ 1.384
|109
|С3
|10
|Александр Элбон
|Red Bull
|+ 1.552
|60
|С2
|11
|Даниэль Риккардо
|Renault
|+ 1.554
|58
|С5
|12
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|+ 2.829
|91
|С3
|13
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|+ 5.584
|14
|С3
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Автор
|Александр Кабановский
Феттель принес Ferrari лучшее время четверга на тестах, у Хэмилтона сгорел мотор
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