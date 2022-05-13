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Феттель придумал повод уйти из Ф1. Это забота о будущем

По словам Себа, глобальные изменения заставляют его задуматься, стоит ли продолжать выступления

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Феттель придумал повод уйти из Ф1. Это забота о будущем
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Неприятности Себастьяна Феттеля в Формуле 1 начались с того момента, как в 2019 году его напарником в Ferrari вместо Кими Райкконена взяли молодого Шарля Леклера. Тот уверенно отобрал у четырехкратного чемпиона мира внутрикомандное лидерство, а попытка Себа открыть новую страницу карьеры в Aston Martin пока выглядит предельно неубедительно. 

Однако поводом для завершения карьеры Феттель назвал вовсе не собственные результаты, а политические и природные сложности.

Будучи гостем телепрограммы Question Time, он затронул тему сбережения энергии. Его спросили, как можно признавать ее значимость, и в то же время участвовать в автогонках.

«Вы правы, когда усмехаетесь, так как я сам задаю себе этот вопрос каждый день, – ответил 34-летний немец. – Я не святой. Я очень озабочен тем, что ждет нас в будущем. И если говорить об энергии, то во многом будущее зависит от нее. 

Порой я задаю себе вопрос, стоит ли мне дальше гоняться в Ф1 и путешествовать по всему миру. Есть вещи, которые я могу контролировать, и которые нет. Пилотирование остается моей страстью, я люблю управлять гоночной машиной. И каждый раз с удовольствием сажусь за руль.  

Но когда покидаю кокпит, то начинаю думать, а можем ли мы что-то изменить Все эти переезды, значительные траты ресурсов…

Я задаю себе множество вопросов. И чувствую, что многое могу делать лучше. Стоит ли мне постоянно летать на частном самолете? Нет, потому иногда я перемещаюсь на машине». 

Феттель заработал очки всего в одном из пяти прошедших Гран При и занимает сейчас 14-е место в чемпионате пилотов.

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