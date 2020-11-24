Недавно организаторы Ф1 представили список гонок на сезон 2021 года. Он состоит из 23 этапов, что является абсолютным рекордом за всю историю чемпионата.

Помимо знакомых этапов, в календарь вошел новый Гран При Саудовской Аравии, а одна дата пока включена без точного указания гонки – вьетнамские организаторы решили отложить дебют на более поздний срок, и пока неясно, кто займет их место.

Тем временем Себастьян Феттель напомнил Формуле 1, что в 2020 году тоже изначально собирались провести 22 гонки, но пандемия вынудила отказаться от этих планов. В итоге пройдут только 17 Гран При, причем в трех случаях пришлось использовать один и тот же автодром дважды.

«Хорошо хоть, что эти 23 гонки пройдут не на одной и той же трассе, – сказал Феттель в интервью Motorsport Week. – Если так, это явно было бы слишком.

Но у нас чемпионат мира, мы разъезжаем по всех планете, так что такое количество гонок в принципе не назвать избыточным. К тому же, большая часть тех, кто следит за Ф1, не ездит по этапам, а сидит перед экраном.

Куда более важный вопрос – смогут ли команды выдержать 23 гонки, ведь для этого нужны очень серьезные усилия. Мы же не просто гоняемся полтора часа по воскресеньям, за сценой проходит гораздо больше работы».

Он добавил: «Есть и еще одно соображение – пожалуй, даже более важное. Надо будет понять. каким получится в этот раз начало сезона и насколько сильно нам будет мешать пандемия.

Думаю, она скажется и на предстоящем сезоне, как минимум на стартовой части.

Мы все надеемся, что к тому времени жизнь вернется в нормальное русло, людям разрешал приезжать на этапы и так далее. А мы сможем полностью сфокусироваться на гонках».

Чемпионат должен стартовать в Австралии во второй половине марта. Очень важным индикатором того, что ждет Ф1, станет традиционный турнир по теннису, которые проходит в Мельбурне зимой – в этом году он намечен на 18-31 января.

Действующие правила требуют, чтобы участвующие в нем спортсмены въехали в страну до 1 января и провели минимум 14 дней на карантине, однако сам турнир пока отменять не планируют. Если все пройдет успешно, можно ожидать и проведения Гран При Австралии.