Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Феттель предсказал Ferrari лидерство в квалификации, но не в гонке

Поделились
Комментарии
Феттель предсказал Ferrari лидерство в квалификации, но не в гонке
Автор:
, Редактор
16 нояб. 2019 г., 09:12

Четырехкратный чемпион мира оценил тема своей машины на «Интерлагосе», а также подтвердил желание остаться в Формуле 1 после 2020 года.

Себастьян Феттель показал лучшее время в пятничных тренировках в Сан-Паулу. Он проехал свой лучший круг по сухому асфальту за 1:09.217, опередив на две сотых своего партнера по Ferrari Шарля Леклера. 

Читайте также:

Однако после заездов Феттель признался, что результаты в протоколе не показательны, поскольку на длинных сериях у Скудерии наблюдаются проблемы.

«На самом деле день выдался нелегким, – заявил Себ журналистам. – Мы были быстры на одном круге, но на длинной дистанции все было сложнее. Нам нужно добавить сцепления с асфальтом, а это непросто. Но я надеюсь, что к субботе получится хоть немного улучшить баланс машины.

Собственно, это касается как дождевых шин, так и сликов: нам нужно больше сцепления в гоночной конфигурации. Так что если вы спросите меня, являемся ли мы здесь сильнейшей командой, то мой ответ будет зависеть от того, какой день вы имеете в виду [субботу или воскресенье]».

Планов уходить из Ф1 нет

В тот же вечер в эфире телеканала Sky Феттель, которому сейчас 32 года, признался, что не намерен покидать Формулу 1 в ближайшее время.

«Пока у меня нет контракта на 2021 год, – сказал немец. – Но вообще я рассчитываю остаться в чемпионате. Что касается нового регламента, то он не решает всех вопросов. Например, мне кажется, что надо отказаться от DRS. Твой успех на трассе не должен зависеть от таких устройств».

Дополнительная информация: Адам Купер

Читайте также:

Следующая новость
Слухи: Mercedes может продать команду Ф1 Пенске или Мазепину

Предыдущая новость

Слухи: Mercedes может продать команду Ф1 Пенске или Мазепину

Следующая новость

«Победа не главное». Хэмилтон наметил новую цель на две оставшиеся гонки

«Победа не главное». Хэмилтон наметил новую цель на две оставшиеся гонки
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

3
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

4
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

5
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.