Феттель предсказал Ferrari лидерство в квалификации, но не в гонке

Себастьян Феттель показал лучшее время в пятничных тренировках в Сан-Паулу. Он проехал свой лучший круг по сухому асфальту за 1:09.217, опередив на две сотых своего партнера по Ferrari Шарля Леклера.

Однако после заездов Феттель признался, что результаты в протоколе не показательны, поскольку на длинных сериях у Скудерии наблюдаются проблемы.

«На самом деле день выдался нелегким, – заявил Себ журналистам. – Мы были быстры на одном круге, но на длинной дистанции все было сложнее. Нам нужно добавить сцепления с асфальтом, а это непросто. Но я надеюсь, что к субботе получится хоть немного улучшить баланс машины.

Собственно, это касается как дождевых шин, так и сликов: нам нужно больше сцепления в гоночной конфигурации. Так что если вы спросите меня, являемся ли мы здесь сильнейшей командой, то мой ответ будет зависеть от того, какой день вы имеете в виду [субботу или воскресенье]».

Планов уходить из Ф1 нет

В тот же вечер в эфире телеканала Sky Феттель, которому сейчас 32 года, признался, что не намерен покидать Формулу 1 в ближайшее время.

«Пока у меня нет контракта на 2021 год, – сказал немец. – Но вообще я рассчитываю остаться в чемпионате. Что касается нового регламента, то он не решает всех вопросов. Например, мне кажется, что надо отказаться от DRS. Твой успех на трассе не должен зависеть от таких устройств».

Дополнительная информация: Адам Купер