Феттель предсказал Ferrari лидерство в квалификации, но не в гонке
Четырехкратный чемпион мира оценил тема своей машины на «Интерлагосе», а также подтвердил желание остаться в Формуле 1 после 2020 года.
Себастьян Феттель показал лучшее время в пятничных тренировках в Сан-Паулу. Он проехал свой лучший круг по сухому асфальту за 1:09.217, опередив на две сотых своего партнера по Ferrari Шарля Леклера.
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Однако после заездов Феттель признался, что результаты в протоколе не показательны, поскольку на длинных сериях у Скудерии наблюдаются проблемы.
«На самом деле день выдался нелегким, – заявил Себ журналистам. – Мы были быстры на одном круге, но на длинной дистанции все было сложнее. Нам нужно добавить сцепления с асфальтом, а это непросто. Но я надеюсь, что к субботе получится хоть немного улучшить баланс машины.
Собственно, это касается как дождевых шин, так и сликов: нам нужно больше сцепления в гоночной конфигурации. Так что если вы спросите меня, являемся ли мы здесь сильнейшей командой, то мой ответ будет зависеть от того, какой день вы имеете в виду [субботу или воскресенье]».
Планов уходить из Ф1 нет
В тот же вечер в эфире телеканала Sky Феттель, которому сейчас 32 года, признался, что не намерен покидать Формулу 1 в ближайшее время.
«Пока у меня нет контракта на 2021 год, – сказал немец. – Но вообще я рассчитываю остаться в чемпионате. Что касается нового регламента, то он не решает всех вопросов. Например, мне кажется, что надо отказаться от DRS. Твой успех на трассе не должен зависеть от таких устройств».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Феттель предсказал Ferrari лидерство в квалификации, но не в гонке
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