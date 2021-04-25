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Формула 1 / Новость

Феттель: Предпочел бы плавать с гонки на гонку на корабле

Автор:
, Главный редактор

Немецкий пилот призвал Формулу 1 не летать по миру зигзагами

Феттель: Предпочел бы плавать с гонки на гонку на корабле

При составлении календаря Формула 1 должна среди прочего стремиться к минимизации суммарной длины переездов – чтобы уменьшить количество связанных с этим вредных выбросов. Такое мнение высказал в интервью сайту F1 Insider многократный чемпион мира Себастьян Феттель.

«Моя позиция – в том, что есть не слишком сложные способы сделать Формулу 1 более дружественной к окружающей среде, – в частности заявил немец. – Я бы лично вообще с удовольствием плавал с гонки на гонку на корабле – но, к с сожалению, при этом варианте все отгоняются и уедут с трассы до того, как я приплыву в нужную точку.

Однако уже сейчас можно оптимизировать переезды, сделать их более разумными с точки зрения ущерба окружающей среде. Ведь самый большой след Ф1 оставляет именно переездами множества людей по всему миру и перевозом большого количества оборудования. Надо поставить вопрос: так ли необходимо перемещаться по миру зигзагами и не можем ли мы сэкономить определенное количество километров?

Один момент очевиден: Формулу 1 – далеко не самый дружественный к природе спорт. И мы не можем больше не замечать этого».

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Характерным примером того, о чем говорит Феттель, можно счесть расписание гонок 2019 года, когда из Италии команды отправились на Гран При Сингапура, после чего улетели в российский Сочи – и тут же снова вернулись в тихоокеанский регион, где прошел Гран При Японии. Впрочем, уже в этом году те же гонки будут спланированы по-другому: после Гран При Италии пройдет гонка в России, а потом – этапы в Сингапуре и на «Сузуке».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Автор Кирилл Качнов

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