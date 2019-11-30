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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Феттель: Предпочел бы остаться дома вместо Гран При Абу-Даби

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Феттель: Предпочел бы остаться дома вместо Гран При Абу-Даби
Автор:
, редактор
30 нояб. 2019 г., 12:01

Гонщик Ferrari признался, что ему было очень трудно оставить семью на эти выходные ради последней гонки сезона.

В преддверии Гран При Абу-Даби Себастьян Феттель в третий раз стал отцом. Его супруга Ханна родила четырехкратному чемпиону мира первого сына. Сам пилот Ferrari признался, что предпочел бы сейчас быть с семьей, а не выступать на заключительном Гран При сезона, который уже не имеет для него и Ferrari турнирного значения.

«Пожалуй, это первый уик-энд, во время которого у меня сильнейшее желание быть дома, – рассказал Феттель в интервью каналу RTL. – Я хочу позитивно завершить сезон, но в то же время мне, конечно, хотелось бы быть дома с женой. Так что я разрываюсь».

В то же время Феттель заверил, что мысли о семье не отвлекут его от выступлений на трассе: «Посмотрим, чего мы добьемся на этом этапе, но это [мысли о семье] точно не повредит мне. Это дополнительная мотивация, которую, надеюсь, мы используем в эти выходные, так как нам немного не хватает скорости. Но в гонке случиться может что угодно, ведь всем нечего терять, борьба в чемпионате окончена».

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Предыдущий этап в Бразилии завершился для Феттеля столкновением с партнером по команде Шарлем Леклером. Босс Ferrari Маттиа Бинотто после инцидента уверял, что случившееся не испортило отношения гонщиков. Себ придерживается той же позиции.

«Это неприятное событие, и мы не хотим, чтобы оно повторилось, – сказал немец. – Это ясно и это самое важное. Для меня главное, что мы ладим, что между нами нет проблем. Знаю, что снаружи эту ситуацию пытаются раздуть, но внутри нам не о чем волноваться.

Главный урок в том, что если мы боремся друг с другом, то должны оставлять побольше места. Потому что у нас был очень легкий контакт, но он привел к неприятным последствиям. Не думаю, что тут есть, с чем еще разбираться. Мы оба недовольны таким исходом».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

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