Феттель предложил помощь Мику Шумахеру

Сегодня Мик Шумахер стал чемпионом Формулы 2. С 2021 года он начнет выступать в Ф1 за Haas.

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель никогда не скрывал, что является поклонником отца Мика Михаэля Шумахера, который помогал ему на старте карьеры. Феттель, в свою очередь, пообещал посильную помощь Мику.

«Я фанат Михаэля и буду рад помочь [Мику], чем могу, – сказал Феттель. – Он отличный парень, а с его отцом у меня особенная связь. Мы с Миком хорошо ладим и я буду рад рассказать ему все, что знаю. Я видел гораздо больше побед его отца, чем Мик мог видеть моих. И я буду рад помочь.

Мику важно найти свой путь, делать все по-своему. Мне очень помогло то, что у его отца были для меня слова, когда я задавал вопросы. Я постараюсь сделать то же самое для Мика».