Феттель позвонил Марко сразу после увольнения. Зачем?

Себастьян Феттель рассказал, как он отреагировал на расставание с Ferrari. Гонщик узнал о том, что перестанет выступать за итальянскую команду, по телефону. Чемпиону мира позвонил босс Скудерии Маттиа Бинотто и сообщил, что Ferrari не заинтересована в выступлениях Феттеля с 2021 года. Как выяснилось, сразу после этого Себастьян набрал номер Хельмута Марко, советника компании Red Bull по автоспорту. Об этом пилот рассказал в эфире телеканала Servus TV.

«Я действительно сразу же позвонил ему, но не для того, чтобы спросить: «Хельмут, нет ли у тебя места для меня?», — заявил Феттель. — Я сделал это потому, что Хельмут — мой близкий друг на протяжении многих лет. Я доверю ему. Я описал Хельмуту всю ситуацию и спросил у него совета. Что из этого выйдет — посмотрим».

При этом Себастьян исключил вероятность своего перехода в Mercedes. «Похоже, команда полностью довольна своим текущим составом. И последние сезоны доказали правоту такого суждения, — ответил Феттель на вопрос о возможности сотрудничества с Mercedes AMG. — Я могу понять, почему они хотят сохранить нынешних гонщиков.

Конечно, в теории оба места в Mercedes на следующий сезон свободны. Но очевидно: если Льюис захочет остаться, он останется в команде. А после победы Боттаса в Австрии то же самое можно сказать и о Валттери».

Наконец, четырехкратный чемпион мира отказался пропускать сезон-2021, чтобы попробовать вернуться в Формулу 1 позже. «Я думаю, что если уж ты решил закрыть эту дверь, то не стоит представлять это так, словно ты в любой момент готов снова ее открыть, — объяснил Феттель. — Нужно быть готовым придерживаться собственного решения. Иными словами, если дверь не открывается, не следует сожалеть об этом».

Сезон-2020 станет для Феттеля последним чемпионатом в составе Ferrari. С 2021 года немца заменит Карлос Сайнс. Где окажется Себастьян в следующем году, до сих пор неясно. Гипотетически чемпион мог бы вернуться в Red Bull: у команды есть долгосрочное соглашение с Ферстаппеном, но место его напарника на сезон-2021 пока свободно.