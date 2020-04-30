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Феттель повторяет за Простом и Алонсо. Как великие гонщики вылетали из Ferrari

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Феттель повторяет за Простом и Алонсо. Как великие гонщики вылетали из Ferrari
Автор:
, редактор
30 апр. 2020 г., 08:15

Себастьян Феттель оказался в шаге от расставания со Скудерией без единого титула. Рассказываем, как в Маранелло проваливались другие многократные чемпионы

Пять сезонов в Ferrari принесли Себастьяну Феттелю 14 побед и гору разочарований. Шестой год немца в Маранелло пока проходит в режиме самоизоляции ,и уже всерьез грозит стать последним. По слухам, Себ назвал «шуткой» предложенный Скудерией однолетний контракт с троекратным понижением зарплаты. Предложит ли команда больше – вопрос. 

В 2015-м Феттель появился в Ferrari в статусе новой надежды. Четырехкратный чемпион мира, переживший один трудный сезон и готовый доказывать все прямо сейчас. Прозванный «Бэби-Шуми» гонщик ехал в Италию за славой своего предшественника. Получилось как-то не очень. 

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Себ так ни разу и не поборолся за титул до самого конца сезона. Неудачи с каждым разом все сильнее выводили его из себя, ошибок становилось все больше. Пока не появился Шарль Леклер и не положил, как кажется, конец мучениям Феттеля. Теперь вместо опытного пилота с кучей титулов в Маранелло сделают ставку на сверхталантливого юнца. По крайней мере, все к этому идет. 

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Приглашение многократного чемпиона для совместного похода к титулу – не редкость для Скудерии. Так было еще с Хуаном Мануэлем Фанхио 64 года назад. Аргентинец, правда, к титулу команду привел. Как и Михаэль Шумахер спустя полвека.

Но и среди отрицательных примеров Феттель не будет первым. Еще до него добиться с командой успеха не вышло, например, у Алена Проста. А ведь француза переоцененным водителем самовоза никто не считает.

Как грузовик Ferrari «переехал» Проста

Ален приходил в Маранелло не только с тремя титулами за плечами, но и в статусе действующего чемпиона мира. В новой команде француз сразу занял главенствующее положение. Позднее Прост уверял, что никогда не был первым номером и ни в одной команде такого статуса не требовал. Тем не менее в Скудерии все делалось по его слову. 

Будущий чемпион мира Найджел Мэнселл даже сбежал из команды после года в паре с Аленом – не выдержал явного фаворитизма. Например, на Гран При Великобритании-1990 Мэнселл внезапно не узнал свой болид по ощущениям. Позднее оказалось, что Прост заподозрил, будто у британца машина получше. И пилотам поменяли технику, даже не известив Найджела.

 

Но такие теплые отношения Алена и Ferrari продлились недолго. В 1990-м взять титул не получилось из-за знаменитого столкновения с Сенной в Японии – Айртон вынес Проста и не дал тому шанса отыграть разрыв в чемпионате. А на следующий год ситуация в Скудерии поменялась.

Машина оказалась небоеспособна – Ален Прост чаще сходил с дистанции, чем поднимался на подиум. О победах и речи не шло. И француз не стеснялся выражать свое разочарование. Вслух.

На предпоследнем этапе сезона в Японии все уже знали, что Прост в команде не останется. Его контракт был рассчитан до конца 1992-го, но Ferrari уже начала договариваться с другими гонщиками. Сказалось это или нет, но на «Сузуке» Ален перешел грань, прочерченную в головах у боссов Скудерии.

«Рулить было тяжело до нелепости. Как будто едешь на каком-то ужасном грузовике», – заявил многократный чемпион мира после гонки. И на следующий этап уже не поехал.

Руководителей Маранелло так разозлило сравнение с грузовиком, что за руль Ferrari спешно пересадили Джанни Морбиделли из Minardi. А самому французу заплатили большую сумму, чтобы он не выступал в 1992-м ни за Скудерию, ни за кого-то другого. 

Но было ли дело только в неосторожном высказывании? Сам Прост уверен, что нет.

Герхард Бергер, Ален Прост, Рон Деннис и Микеле Альборето

Герхард Бергер, Ален Прост, Рон Деннис и Микеле Альборето

«Никто не хотел знать, как было на самом деле, – вспоминал Ален позже в интервью Autosport. – Это было скорее политическим делом. Мне предлагали быть сразу и пилотом, и спортивным директором. Было много политики.

Все произошло не так, как они сказали. У меня никогда не было проблем с командой. Я хотел помочь ей, глубже войти в ее дела. В конце 1990-го мы знали, что не будем боеспособны из-за принятых решений. Они уволили нескольких парней, уволили [спортивного директора Чезаре] Фьорио, уволили инженеров. 

А тех парней, что по политическим причинам уволили меня, самих поувольняли через две недели!»

В словах Алена видна правда. После смерти Энцо Феррари в 1988 году в Скудерии началась подковерная борьба за власть, которая вскоре после ухода Проста закончилась победой Луки ди Монтедземоло. Возможно, именно амбиции Алена войти в руководство команды лишили его места в кокпите.

«Я был уволен за намерение [стать спортивным директором]. А фраза про грузовик стала лишь поводом», – сказал Прост через 25 лет после произошедшего. 

 

 

 

Так или иначе, уход из Маранелло пошел Просту только на пользу. Отсидев год в отпуске, Ален в 1993-м взял свой четвертый титул. А Скудерия ждала возвращения на первую ступень до 2000-го. 

Тогда Ferrari решилась еще раз заманить к себе многократного чемпиона, и пережила самый успешный период в истории. Пример Шумахера оказался так успешен, что его почти сразу же решили повторить. На роль преемника выбрали Фернандо Алонсо. Но с испанцем все пошло далеко не так радужно.

Как Алонсо упустил два титула и вместо Red Bull попал в McLaren

Карьера Фернандо Алонсо в Ferrari была похоронена одной командой. И эта команда – не Ferrari. Да, красные болиды в эпоху Нандо не были лучшими в пелотоне, но без титулов Маранелло оставили черно-желтые машины из Энстоуна. 

За первые три года в Скудерии Алонсо дважды добирался в титульной битве до самого конца, но ему неизменно мешали парни из Renault/Lotus. Сначала был знаменитый паровозик Виталия Петрова в Абу-Даби-2010. А потом две аварии 2012 года: вынос от Ромена Грожана в Спа и прокол колеса от Кими Райкконена в Японии. 

 

Не случись тех эпизодов, и пара титулов от Себастьяна Феттеля перетекла бы в карман испанца. Но эпизоды случились, а вот титулы Нандо в Ferrari – нет. 

Алонсо приходил в Скудерию звездой. Хотя его дебют состоялся только в 2010-м, переговоры стороны начали еще в 2007-м. За сделкой стоял на тот момент президент Скудерии Лука ди Монтедземоло, который лично договаривался с Фернандо и продавливал переход.

Когда Renault в 2009-м попала под расследование из-за махинаций Флавио Бриаторе, Ferrari даже пошла на жертвы: с Кими Райкконеном расторгли действующий контракт, чтобы посадить Алонсо за руль не в 2011-м, как было оговорено, а уже в 2010-м. Неудивительно, что в новой команде испанец сразу стал королем.

В паре с Фелипе Массой Фернандо позволялось все – уже в дебютный год испанца напарнику приказывали отдавать ему победы. Самый показательный пример произошел в Германии. Скудерия от души вложилась в титульный поход Алонсо и помогала ему, чем могла. Правда, построить лучшую машину в Маранелло не получалось, что и послужило причиной разлада.

 

Алонсо начал терять терпение в 2013-м, когда стало ясно, что машины конкурентов опять намного быстрее. Менеджер испанца начал назначать тайные встречи боссам Red Bull, а сам Нандо публично попросил в подарок на день рождения «чей-нибудь болид». С «быками» сделка не выгорела, а за лишнюю болтовню пилот получил выговор от ди Монтедземоло. 

«Мне приходилось работать с ним, так как его слова и заявления, сделанные из-за жажды побед, создавали команде проблемы, – рассказывал ди Монтедземоло ВВС. – От Михаэля Шумахера его отличало то, что Михаэль всегда был очень близок к команде, и в лучшие дни, и в худшие. Фернандо же был больше сосредоточен на себе». 

Фернандо старался помочь инженерам с подготовкой новой машины к сезону-2014. Но гибридная силовая установка от Ferrari была небоеспособной. А с новым боссом команды отношения у Нандо не сложились. Испанец потребовал у Марко Маттиаччи право влиять на кадровую политику Скудерии. Видимо, по примеру Проста метил на пост спортивного директора. Требования предсказуемо отклонили.

 

Вопросы вызывал и срок нового контракта. Маттиаччи хотел продления сразу до 2019 года. Нандо сперва согласился, но затем засомневался. После нескольких лет неудач пилот уже не верил, что в Маранелло построят чемпионскую машину. И пока он сомневался, Марко Маттиаччи начал переговоры с Себастьяном Феттелем.

«Марко решил, что если мы договоримся с Феттелем, то для всех лучше будет сменить пилота, – рассказывал ди Монтедземоло. – Лучше для Фернандо, потому что оставшись он продолжил бы сомневаться. Лучше для нас, потому что мы хотели иметь мотивированного пилота. Феттель хотел бороться, любил Ferrari. И его кандидатуру поддерживал Шумахер».

К тому же, сам ди Монтедземоло знал, что его скоро сменит Серджо Маркионне, а потому не хотел слишком давить на Алонсо. Фернандо же получил заманчивое предложения от McLaren-Honda: новый проект с громким именем и $40 млн в год. Гонщик не ладил с Маттиаччи и начал все сильнее давить на него, добиваясь расторжения контракта.

И хотя соглашение было рассчитано до 2016-го, уже в сентябре 2014-го стороны договорились о расставании в конце года. По некоторым данным, Ferrari подписала контракт с Феттелем еще до того, как согласилась отпустить Алонсо. 

 

Расставание не пошло на пользу никому. Проект McLaren-Honda провалился, и не в последнюю очередь по вине Алонсо. Нандо опять продемонстрировал свою нетерпеливость, распиная японских мотористов по любому поводу. Да, в первые годы их силовые и впрямь были ужасны. Но улучшались с каждым годом, и в 2019-м Honda уже выигрывала Гран При. А вот McLaren – нет. И в их расставании явно есть вина Алонсо, обзывавшего технику из Сакуры «моторами для GP2». 

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Что до Ferrari, то и она остается без титула почти так же долго, как Алонсо. Сменивший Нандо Феттель тоже ни разу не получил лучшую машину в пелотоне и тоже ограничивается вице-чемпионскими титулами. В отличие от Алонсо Себ не критикует машину и не вступает в конфликты с руководством. Но, кажется, его это не спасет. 

Коней на переправе, конечно, не меняют. Но у жеребцов из Маранелло эта переправа длится уже больше десяти лет. И на севере Италии снова ждут перемен.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Ален Прост , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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