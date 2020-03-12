Феттель потребует отмены Гран При Австралии в случае осложнения вирусной ситуации

Формула 1 поместила под карантин как минимум пять работников команд после приезда в Мельбурн на Гран При Австралии. Работники выказали симптомы болезни, но результаты их тестирования на коронавирус пока не известны. Австралийские власти дали понять, что подтверждение заболевание хоть у одного сотрудника приведет к обязательному карантину для целой команды, что сорвет проведение Гран При.

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель заверил, что при ухудшении вирусной обстановки в Мельбурне пилоты без зазрения совести потребуют отмены гонки.

«Надеюсь, все не зайдет так далеко, но если все же зайдет, то, конечно, придется дергать ручник, – сказал немец. – Нас 20 человек, и мы договаривались в разных обстоятельствах по разным темам. Думаю, по важным вопросам наши мнения сходятся.

Такое решение я бы назвал чрезвычайно важным, и в конечном итоге каждый следит за самим собой. Мы достаточно взрослые для того, чтобы следить за собой, и жать на тормоза при необходимости».

Ассоциация пилотов Ф1 (GPDA) ранее вела переговоры с боссами чемпионата по поводу проведения Гран При и, по слухам, потребовала гарантий минимизации шансов передачи вируса от фанатов к пилотам. Это привело к отмене автограф-сессий. Тем не менее, в опубликованном в четверг заявлении GDPA заверила, что полностью доверят властям Австралии, FIA и руководству Ф1.