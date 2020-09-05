На Гран При Италии – как и на множестве других спортивных соревнований в этом году – часть трибун заполняется картонными «зрителями». Если болельщик загрузит свою фотографию и заплатит 40 евро, его снимок будет распечатан, наклеен на картонную основу и установлен на главной трибуне.

Это делается не только ради развлечения: 40 евро представляют собой благотворительный взнос, и собранные средства будут перечислены нескольким медицинским исследовательским центрам.

В четверг участие в этой акции принял Себастьян Феттель. Причем он не ограничился отсылкой собственной фотографии. Четырехкратный чемпион мира сделал портреты 75-ти своих коллег (включая напарника Шарля Леклера) и тоже загрузил их на сайт акции, потратив таким образом 3 000 евро и достаточно много времени.

В пятницу картонных двойников пилотов Ferrari уже нашли на трибуне.

Впрочем, на гонке в Монце будут присутствовать не только картонные болельщики. Получив специальное разрешение организаторов, Ferrari пригласила на этап 250 медработников – они станут единственными зрителями Гран При Италии этого года.