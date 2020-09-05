Феттель потратил 3 000 евро на картонные портреты коллег по Ferrari
Чтобы принять участие в благотворительной акции, немец сделал фотографии 75-ти своих коллег, а потом целый вечер загружал их на специальный сайт
На Гран При Италии – как и на множестве других спортивных соревнований в этом году – часть трибун заполняется картонными «зрителями». Если болельщик загрузит свою фотографию и заплатит 40 евро, его снимок будет распечатан, наклеен на картонную основу и установлен на главной трибуне.
Это делается не только ради развлечения: 40 евро представляют собой благотворительный взнос, и собранные средства будут перечислены нескольким медицинским исследовательским центрам.
В четверг участие в этой акции принял Себастьян Феттель. Причем он не ограничился отсылкой собственной фотографии. Четырехкратный чемпион мира сделал портреты 75-ти своих коллег (включая напарника Шарля Леклера) и тоже загрузил их на сайт акции, потратив таким образом 3 000 евро и достаточно много времени.
В пятницу картонных двойников пилотов Ferrari уже нашли на трибуне.
Впрочем, на гонке в Монце будут присутствовать не только картонные болельщики. Получив специальное разрешение организаторов, Ferrari пригласила на этап 250 медработников – они станут единственными зрителями Гран При Италии этого года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Кирилл Качнов