Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения

На Гран При Венгрии Себастьян Феттель добился пока лучшего для себя результата в 2020 году, финишировав шестым. Немец превзошел своего напарника Шарля Леклера и в квалификации (пятое место против шестого) и в гонке (шестое против 11-го). Добиться этого Себастьяну удалось не только за счет умелого пилотажа, но и благодаря правильному решению. Хотя действия команды мешали немцу.

Отложенный пит-стоп

Гонка в Венгрии началась на почти высохшей трассе. Пилоты Haas даже решили сменить шины еще на установочном круге, перед стартом. Кто-то, как Даниил Квят, заехал в боксы на первом же круге гонки. Другие сделали это позже.

Ferrari первым решила позвать на пит-стоп Леклера, что необычно, ведь право остановиться раньше всегда отдают лидирующему пилоту, а на тот момент Феттель опережал напарника. Однако, в боксы на втором круге заехал Леклер, получивший Soft.

Узнав о пит-стопе напарника, Себ заявил по радио: «Я тоже хочу заехать». Однако, Феттелю пришлось остаться на трассе и старательно выискивать мокрые участки асфальта, чтобы в конец не убить промежуточные шины.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000, Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Лишний круг на неправильных шинах дорого стоил Себастьяну, но еще дороже ему обошелся пит-стоп: к третьему кругу, когда Ferrari позвала в боксы Феттеля, там собралась очередь, и Себ потерял в боксах 9 секунд из-за трафика. В итоге на трассу он вернулся 14-м вместо пятого места на старте. Леклер потерял меньше – заехал шестым, вернулся 11-м.

«Мы могли провести гонку лучше. Например, принимать верные решения в начале», – заметил Себ. Хватило бы ему 9 секунд, чтобы удержать пятое место? Кто знает.

Верный выбор шин

Однако, лишний круг сыграл и положительную роль. Во время него Феттель решил отказаться от предложенных командой шин Soft и, в отличие от Леклера, предпочел Medium. Выбор был не очевидным.

«Обычно в таких условиях с Medium и Hard возникают проблемы, их трудно прогреть. Soft был бы более логичным выбором», – пояснил Себастьян, добавив, что решение было командным. Хотя запись переговоров показывает, что принял его лично Себ.

Решение оказалось верным: Soft в этот день не работал ни у кого. После всех остановок Леклер оказался шестым, а Феттель восьмым, но уже на 15-м круге Шарль снова поехал в боксы. Себ тоже перешел на Hard, но позднее. Он не так терял в темпе, как напарник, и не застрял в трафике, что помогло ему остаться в десятке.

После гонки босс Ferrari оправдывал неудачу Леклера тем, что команда не дала ему верные шины. Про правильное решение Феттеля он промолчал.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000, Шарль Леклер, Ferrari SF1000 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Пару ошибок Феттель все же допустил

За свое выступление в Венгрии Феттель удостоился похвалы даже от Нико Росберга, но назвать его безупречным все же нельзя. За гонку Себастьян допустил две ошибки, и обе в борьбе с Алексом Элбоном.

Первая случилась на десятом круге, когда Себ не вписался в поворот, вылетел на траву и пропустил вперед пилота Red Bull. Вторая произошла за пять кругов до финиша: Феттель не смог сопротивляться атакам соперника на своих старых шинах, слишком широко зашел в вираж и дал Элбону проехать.

Но этим двум ошибкам не удалось испортить общее впечатление от гонки Себастьяна. Удержать позади Элбона у него все равно было мало шансов. Зато в остальном четырехкратный чемпион в первый раз за сезон был успешен и надежен.