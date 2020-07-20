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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения

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Феттель потерял 9 секунд на пит-стопе, но все равно превзошел Леклера. Все из-за одного решения
Автор:
, редактор
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
20 июл. 2020 г., 15:39

Команда подвела Себа на пит-стопе, но он смог компенсировать потери

На Гран При Венгрии Себастьян Феттель добился пока лучшего для себя результата в 2020 году, финишировав шестым. Немец превзошел своего напарника Шарля Леклера и в квалификации (пятое место против шестого) и в гонке (шестое против 11-го). Добиться этого Себастьяну удалось не только за счет умелого пилотажа, но и благодаря правильному решению. Хотя действия команды мешали немцу. 

Отложенный пит-стоп

Гонка в Венгрии началась на почти высохшей трассе. Пилоты Haas даже решили сменить шины еще на установочном круге, перед стартом. Кто-то, как Даниил Квят, заехал в боксы на первом же круге гонки. Другие сделали это позже. 

Ferrari первым решила позвать на пит-стоп Леклера, что необычно, ведь право остановиться раньше всегда отдают лидирующему пилоту, а на тот момент Феттель опережал напарника. Однако, в боксы на втором круге заехал Леклер, получивший Soft. 

Узнав о пит-стопе напарника, Себ заявил по радио: «Я тоже хочу заехать». Однако, Феттелю пришлось остаться на трассе и старательно выискивать мокрые участки асфальта, чтобы в конец не убить промежуточные шины.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000, Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000, Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Лишний круг на неправильных шинах дорого стоил Себастьяну, но еще дороже ему обошелся пит-стоп: к третьему кругу, когда Ferrari позвала в боксы Феттеля, там собралась очередь, и Себ потерял в боксах 9 секунд из-за трафика. В итоге на трассу он вернулся 14-м вместо пятого места на старте. Леклер потерял меньше – заехал шестым, вернулся 11-м. 

«Мы могли провести гонку лучше. Например, принимать верные решения в начале», – заметил Себ. Хватило бы ему 9 секунд, чтобы удержать пятое место? Кто знает.

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Верный выбор шин

Однако, лишний круг сыграл и положительную роль. Во время него Феттель решил отказаться от предложенных командой шин Soft и, в отличие от Леклера, предпочел Medium. Выбор был не очевидным.

«Обычно в таких условиях с Medium и Hard возникают проблемы, их трудно прогреть. Soft был бы более логичным выбором», – пояснил Себастьян, добавив, что решение было командным. Хотя запись переговоров показывает, что принял его лично Себ.

 

Решение оказалось верным: Soft в этот день не работал ни у кого. После всех остановок Леклер оказался шестым, а Феттель восьмым, но уже на 15-м круге Шарль снова поехал в боксы. Себ тоже перешел на Hard, но позднее. Он не так терял в темпе, как напарник, и не застрял в трафике, что помогло ему остаться в десятке. 

После гонки босс Ferrari оправдывал неудачу Леклера тем, что команда не дала ему верные шины. Про правильное решение Феттеля он промолчал.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000, Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000, Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Пару ошибок Феттель все же допустил

За свое выступление в Венгрии Феттель удостоился похвалы даже от Нико Росберга, но назвать его безупречным все же нельзя. За гонку Себастьян допустил две ошибки, и обе в борьбе с Алексом Элбоном.

Первая случилась на десятом круге, когда Себ не вписался в поворот, вылетел на траву и пропустил вперед пилота Red Bull. Вторая произошла за пять кругов до финиша: Феттель не смог сопротивляться атакам соперника на своих старых шинах, слишком широко зашел в вираж и дал Элбону проехать. 

Но этим двум ошибкам не удалось испортить общее впечатление от гонки Себастьяна. Удержать позади Элбона у него все равно было мало шансов. Зато в остальном четырехкратный чемпион в первый раз за сезон был успешен и надежен.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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