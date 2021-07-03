Феттель потеряет 3 позиции на старте за блокировку Алонсо

Судьи Гран При Австрии приняли решение наказать Себастьяна Феттеля за блокировку Фернандо Алонсо по ходу второго сегмента. Немецкий пилот потеряет 3 позиции на старте воскресной гонки и вместо 8-го места начнет заезд с 11-го.

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По ходу второго сегмента Феттель, готовившийся к своему быстрому кругу и двигавшийся с низкой скоростью, оказался на траектории перед Алонсо, который в этот момент завершал быстрый круг.

По мнению немецкого гонщика, он стал скорее жертвой действий со стороны соперников: «Не думаю, что я мог что-то сделать. Ранее мы договорились сбрасывать скорость между 8-м и 9-м поворотами, что я и сделал. И все меня обогнали, изменив таким образом очередность езды. А потом все они замедлились между 9-м и 10-м поворотами, где мы договорились не замедляться. Вот и вся история».

Благодаря штрафу Феттеля на одну позицию вверх на стартовой решетке поднимутся Джордж Расселл, Лэнс Стролл и Карлос Сайнс.